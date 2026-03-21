Cayó cocaína camuflada en un cargamento de flores en el Aeropuerto El Dorado

–La Policia Nacional, en desarrollo de la estrategia Esmeralda Plus, logró la incautación de 71 kilos de clorhidrato de cocaína en una bodega del terminal de carga 3 del aeropuerto internacional El Dorado de la capital de la República.

La sustancia era transportada camuflada en un cargamento de flores que iban para el mercado internacional. Para ocultar la droga los narcotraficantes reemplazaron 1.030 tallos por estructuras sintéticas plásticas, que en su interior contenían el estupefaciente. La carga tenía como destino la ciudad de Estambul, Turquía.

El director de la Policía, General William Oswaldo Rincón Zambrano, afirmó que con esta incautación se evitó la comercialización de más de 177 mil dosis de cocaína, protegiendo la vida y seguridad de miles de personas.

Destacó que este resultado «fue posible gracias a la pericia de nuestros uniformados y el apoyo del binomio canino, logrando detectar esta sustancia antes de que saliera del país» y subrayó que la acción representa un golpe contundente a las estructuras del narcotráfico y reafirma el compromiso de la Policía Nacional en la lucha frontal contra este delito.