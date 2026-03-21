Guardia Costera de EE.UU interceptó en el Pacífico cerca de 3 toneladas de cocaína

–La tripulación del Coast Guard Cutter Forward descargó aproximadamente 2.9 tonaladas de cocaína por un valor de más de 49,3 millones de dólares en Port Everglades. El cargamento fue incautado dos interdicciones en aguas internacionales del Océano Pacífico Oriental.

Previamente, un avión de patrulla marítima localizó una embarcación (un semisumergible) sospechosa y la tripulación del Escuadrón Táctico de Interdicción de Helicópteros embarcado por el Guardacostas Cutter Spencer empleó tácticas de uso de la fuerza aerotransportada para inutilizar la embarcación. El equipo de abordaje de Spencer interceptó el barco y confiscó aproximadamente 2 toneladas de cocaína.

Defending America through Operation Pacific Viper.? The crew of #USCG Cutter Forward, with?an?embarked Helicopter Interdiction Tactical Squadron (HITRON) team, interdicted a drug-smuggling?self-propelled?semi-submersible (SPSS) in the Eastern Pacific. Though the SPSS sank… pic.twitter.com/khZsHwifNu — U.S. Coast Guard (@USCG) March 13, 2026



Posteriormente, un avión de patrulla marítima localizó una embarcación sospechosa y la tripulación HITRON embarcada por Forward empleó tácticas de uso de la fuerza aérea para inutilizar la embarcación. La tripulación del Forward interceptó la lancha rápida y recuperó aproximadamente 60 kilos de la misma droga.

$49.3 million worth of narcotics will never reach our streets. Yesterday, the crew of #USCG Cutter Forward offloaded more than 6,500 pounds of cocaine in Florida, the result of two successful interdictions at sea by the crews of CGC Forward and CGC Spencer. This is… pic.twitter.com/T9WKUMHaOu — U.S. Coast Guard (@USCG) March 20, 2026

“Estoy increíblemente orgulloso de la tripulación por contribuir al éxito de la Operación Pacific Viper”, dijo el comandante Andrew Grantham, oficial al mando de Forward. “La Guardia Costera y nuestros socios están trabajando incansablemente para detener a los narcoterroristas y las organizaciones criminales antes de que sus cargas peligrosas e ilegales lleguen a las costas estadounidenses.”

En las operaciones de interdicción participaron los siguientes activos y tripulaciones:

Cortador de guardacostas hacia adelante

Cortador de la Guardia Costera Spencer

Escuadrón táctico de interdicción de helicópteros de la Guardia Costera

Fuerza Conjunta de Tareas Interinstitucional-Sur

Vigilantes del Distrito Sureste de la Guardia Costera

Vigilantes del Distrito Suroeste de la Guardia Costera

El 80% de las interdicciones de drogas con destino a Estados Unidos ocurren en el mar. Esto subraya la importancia de la interdicción marítima para combatir el flujo de narcóticos ilegales y proteger a las comunidades estadounidenses de esta amenaza mortal. Estados Unidos La Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta del Comando Sur-Sur, con sede en Key West, lleva a cabo la detección y el monitoreo del tránsito aéreo y marítimo de drogas ilegales. Una vez que la interdicción se vuelve inminente, comienza la fase de aplicación de la ley de la operación y el control de la operación se traslada a los EE. UU. Guardia Costera durante toda la interdicción y aprehensión. Las interdicciones en el Océano Pacífico Oriental son realizadas por miembros de los EE.UU. Guardia Costera bajo la autoridad y control de la Distrito suroeste de la Guardia Costera, con sede en Alameda, California.

Para proteger a la Patria del tráfico continuo de narcóticos ilícitos desde América del Sur a los Estados Unidos, la Guardia Costera está acelerando nuestras operaciones antidrogas en el Océano Pacífico Oriental en apoyo de la Operación Víbora del Pacífico. Desde que lanzó esta operación a principios de agosto, la Guardia Costera ha incautado más de 200.000 libras de cocaína y detenido a 150 presuntos traficantes de drogas.

La Guardia Costera continúa incrementando sus operaciones para interceptar, incautar e interrumpir los transbordos de cocaína y otras drogas ilícitas a granel por mar. Estas drogas alimentan y permiten a los cárteles y organizaciones criminales transnacionales producir y traficar fentanilo ilegal, amenazando a Estados Unidos.

Estas interdicciones niegan a las organizaciones criminales ingresos ilícitos. Proporcionan testimonios críticos y evidencia sobre drogas, así como información clave para su eliminación total. Estas interdicciones se relacionan con la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional de Tampa, investigaciones en apoyo de la Operación Take Back America, que identifica, desbarata y desmantela las organizaciones criminales de más alto nivel que amenazan a Estados Unidos utilizando un enfoque multiagencia dirigido por fiscales e impulsado por inteligencia.