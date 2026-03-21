Colombia y Ecuador acuerdan reunión de alto nivel para superar divergencias y reducir tensiones bilaterales

–Delegaciones de alto nivel de Colombia y Ecuador se reunirán la próxima semana en Lima (Perú) en el marco de la actual guerra arancelaria entre ambas naciones y un ‘impasse’ por una bomba en la frontera. El encuentro, anunciado en un comunicado por la Comunidad Andina, se celebrará los días 25 y 26 de marzo en la sede de su Secretaría en Lima, la capital del Perú.

Según el comunicado,la reunión entre delegaciones de alto nivel de la República de Colombia y la República del Ecuador, encabezadas por sus respectivos Viceministros de Relaciones Exteriores, tiene el objeto de propiciar consensos que propendan a alcanzar un entendimiento mutuamente satisfactorio que permita superar las divergencias existentes entre ambos países.

Dicha reunión contará con la facilitación de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

La víspera, en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro publicó un comunicado del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, en el cual los gobiernos de las dos naciones dan por aclarado el incidente en la frontera con Ecuador, derivado por el hallazgo de una bomba en el lado colombiano.

“Se considera pertinente dar por superado el evento y avanzar en el fortalecimiento de la cooperación, mediante nuevos acercamientos entre los mandos militares de ambas naciones y la consolidación de protocolos operacionales en zonas de frontera”, afirmó el ministro de Defensa.

Sánchez informa que frente al hallazgo de MUSE (munición sin explotar), tipo bomba de 250 kg, en territorio colombiano, se realizó una visita técnica con especialistas de los dos países al lugar del hallazgo del artefacto.

“Tras la visita conjunta de la comisión técnica y de especialistas de Ecuador y Colombia al sitio de los hechos, se concluye que, aunque no existe 100% de certeza, hay una muy alta probabilidad de que el artefacto impactó en territorio ecuatoriano y, tras rebotar, cayó en territorio colombiano, recorriendo aproximadamente 210 metros, sin generar afectaciones a personas o bienes”, escribió el titular de la cartera.

Sobre los hechos relevantes del episodio en la frontera, el ministro resaltó que el trabajo conjunto entre Colombia y Ecuador evidenció madurez, profesionalismo y respeto mutuo en la búsqueda de la verdad de lo sucedido.

“Ecuador informó que la operación se realizó de manera legítima en su territorio, con el objetivo de afectar amenazas criminales, sin intención alguna de provocar, afectar o generar desconfianza con Colombia. Esta misma apreciación la tiene Colombia, con base en los hechos confirmados y las relaciones que se han mantenido con los mandos militares”, explicó el titular de la cartera.

Asimismo, indicó que “ambos países coinciden en la necesidad de superar este incidente sin que tenga consecuencias en las relaciones bilaterales, especialmente en materia de seguridad”.

Previo a la difusión del comunicado de este viernes, Sánchez había informado el miércoles, en su cuenta de X, sobre una reunión virtual con el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo Rendón, quien estuvo acompañado por los altos mandos de las Fuerzas Militares de su país.

“La reunión fue productiva, respetuosa y franca. Ecuador reiteró que no existió intención alguna de afectar el territorio colombiano e informó sobre lo acontencido”, dijo el ministro Sánchez.

Entre los hechos a destacar -según lo que se informó en la citada reunión- el 3 de marzo de 2026 las Fuerzas Armadas de Ecuador realizaron una operación militar que incluyó un bombardeo en un punto denominado La Isla, en Sucumbíos (Ecuador), a pocos metros de la frontera con Colombia.

“El artefacto hallado en territorio colombiano corresponde a una de las bombas empleadas por Ecuador en esa operación”, informó el ministro de Defensa de Colombia.

“El punto inicial del impacto de la bomba fue en territorio ecuatoriano, donde se halló una espoleta de la misma. El artefacto no explotó”, concluyó Sánchez en su mensaje.