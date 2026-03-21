EE.UU ataca otra supuesta «narcolancha» en el Pacífico; reporta dos ocupantes muertos y un sobreviviente (VIDEO)

–Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron este viernes que llevaron a cabo un nuevo ataque, en el marco de la operación antidroga Lanza del Sur, contra una lancha en el océano Pacífico, y explicaron que dos personas murieron y una sobrevivió al bombardeo. Los restos fueron recuperados posteriormente y entregados a las autoridades de Costa Rica.

Según un comunicado del Comando Sur, el Pentágono llevó a cabo «un ataque cinético letal contra una embarcación de bajo perfil operada por organizaciones terroristas designadas». El texto añade que «la inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico», repitiendo una formulación que suele usar en este tipo de mensajes.

El texto va acompañado por un video de 16 segundos en blanco y negro en el que se ve una lancha estallar mientras surca el agua. «Tres narcoterroristas sobrevivieron al ataque. Tras la acción, el Comando Sur notificó de inmediato a la Guardia Costera de EE.UU. para activar el sistema de búsqueda y rescate de los sobrevivientes», concluye el comunicado.

On March 19, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a low-profile vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the low-profile vessel was transiting… pic.twitter.com/iK04PghbTM — U.S. Southern Command (@Southcom) March 20, 2026

Posteriormente, un portavoz de la Guardia Costera informó que se recibió una advertencia del Comando Sur sobre «tres individuos en peligro en el océano Pacífico». Un barco guardacostas llegó a la zona del ataque «y recuperó dos personas muertas y un sobreviviente del agua», explicó el portavoz, que añadió que los cuerpos de los dos fallecidos y el superviviente fueron entregados a las autoridades de Costa Rica.

Tras su llegada a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para designar a carteles y otros grupos criminales como organizaciones terroristas extranjeras. Con el ataque de este viernes ya son más de 40 los bombardeos acometidos contra lanchas en el Pacífico y el sur del Caribe, que han dejado más de 150 muertos desde septiembre de 2025.

En ningún caso ha aportado pruebas concluyentes de que las embarcaciones que ataca y los tripulantes asesinados estén involucrados en el tráfico de drogas, lo que ha provocado un encendido debate sobre la legalidad de las operaciones. (Información DW).