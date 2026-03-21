Trump endurece su posición frente a Irán: «No quiero un alto el fuego»

–El presidente de EE.UU. Donald Trump, rechazó avanzar hacia una tregua en medio de la escalada militar con Irán y aseguró que no negociará mientras considera que su ofensiva mantiene ventaja. «No quiero un alto el fuego. No hacés un alto el fuego cuando estás literalmente obliterando al otro lado», aseguró el mandatario en línea con su insistencia en que la ofensiva militar ha debilitado fuertemente a Teherán.

Trump insistió en que la ofensiva ha dejado a Irán sin capacidad operativa significativa y justificó su rechazo a una tregua al señalar: «No tienen armada, no tienen fuerza aérea, no tienen equipos… no tienen observadores, no tienen defensa antiaérea y sus líderes han sido eliminados en todos los niveles».

???? TRUMP SOBRE IRÁN — "NO QUIERO UN ALTO EL FUEGO"https://t.co/CwmLS9RjRh pic.twitter.com/ov13OtJFop — RT en Español (@ActualidadRT) March 20, 2026

Desde Casa Blanca, al ser abordado por la prensa, el mandatario también sugirió una coordinación estrecha con Israel sobre el desarrollo del conflicto y afirmó que el fin de la ofensiva dependerá de los tiempos de Washington. «Creo que sí», respondió al ser consultado sobre si el gobierno israelí dará por terminada la guerra cuando Estados Unidos lo decida, y añadió: «Queremos más o menos las mismas cosas… queremos la victoria. Ambos. Y eso es lo que hemos conseguido».

Trump: No necesitamos el estrecho de Ormuz

De otro lado, el presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró que, a diferencia de otros países, Washington no usa ni necesita el estrecho de Ormuz para abastecerse de petróleo y otros combustibles fósiles.

«Bueno, en general, […] nosotros no usamos el estrecho. Nosotros, EE.UU., no lo necesitamos. Europa lo necesita. Corea [del Sur], Japón, China, muchos otros, [sí]», afirmó el mandatario ante la prensa.

Sobre esa base, aseveró que esas naciones afectadas por el cierre del estratégico paso marítimo, «tendrán que involucrarse un poco en ese asunto», sin precisar a qué clase de involucramiento aludía.

«Otros podrían ayudarnos. Pero, ya saben, no lo usamos. Ya saben, en algún momento se abrirá solo. Hemos derrotado al enemigo y son un enemigo. Son un grupo de gente enferma», completó.

En ese contexto, refirió que «desde el punto de vista militar», Irán ahora mismo solo puede mantener cerrado el estrecho de Ormuz, pues los ataques conjuntos de Washington y Tel Aviv habrían, según dijo, han mermado decisivamente sus capacidades militares, al punto de asegurarle una victoria incuestionable a su bando.

«Oh, creo que ganamos. Hemos derrotado a su Armada, a su Fuerza Aérea. Hemos destruido su defensa antiaérea. Lo hemos destruido todo. Estamos libres. Desde un punto de vista militar, lo único que hacen es bloquear el estrecho. Pero desde un punto de vista militar, están acabados», sostuvo.

Trump hizo estas declaraciones en un contexto de creciente escalada tras casi tres semanas desde los ataques de EE.UU. e Israel a Irán, en lo que se ha convertido en un conflicto regional más amplio. En paralelo, el mandatario sostuvo que no prevé desplegar tropas terrestres en territorio iraní, aunque medios estadounidenses reportaron que el Pentágono enviará hasta 2.200 marines a Medio Oriente, en lo que constituye el segundo refuerzo militar en la última semana. (Información RT).