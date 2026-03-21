Director de OIEA pide moderación tras nuevo ataque a instalación nuclear iraní

–El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) hizo un llamado este sábado a la moderación militar para evitar el riesgo de un accidente nuclear tras un nuevo ataque que se produjo contra instalación nuclear de Irán.

El OIEA informó en redes sociales que Irán le comunicó el ataque a su instalación nuclear de Natanz a primera hora del día. El organismo está investigando la situación y no ha recibido informes de un aumento en los niveles de radiación fuera de la instalación.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, reiteró su llamado a la moderación militar para evitar daños aún mayores.

De acuerdo con la Organización de Energía Atómica de Irán, Estados Unidos e Israel atacaron la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz esta mañana. No se reportaron fugas radiactivas y los residentes cercanos a la planta no corrieron peligro.

Las instalaciones nucleares de Irán han sido atacadas en varias ocasiones desde que la fuerza conjunta israelí-estadounidense inició su ofensiva contra el país de Medio Oriente el 28 de febrero. La semana pasada, el martes por la noche, un ataque alcanzó las instalaciones de la central nuclear iraní de Bushehr, en la costa sur del golfo Pérsico. Las autoridades iraníes afirmaron que se trató del tercer ataque cerca de instalaciones nucleares iraníes, tras los de Natanz e Isfahán, e instaron al OIEA a condenar tales ataques, advirtiendo de una «situación muy seria y grave». (Información Agencia Xinhua).