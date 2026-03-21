Guerra en Medio Oriente impacta fuertemente la aviación civil internacional: La peor crisis en años

–(Imagen @IATA).El valor de mercado de las 20 aerolíneas más grandes del mundo se redujo en unos 53.000 millones de dólares debido al conflicto en Oriente Medio, que ha ocasionado cancelaciones de vuelos, el aumento de los precios del combustible, y el cierre de los espacios aéreos sobre algunos de los aeropuertos de conexión más importantes del golfo Pérsico, informa el Financial Times.

Según el medio, a pesar de que muchas de las compañías están preparadas para enfrentar las fluctuaciones en los precios del petróleo, los pasajeros de rutas que se extienden mucho más allá del Golfo se enfrentarán a un fuerte aumento en los precios de los billetes en los próximos meses. Esta sería la peor crisis para el sector desde la pandemia de covid-19.

El director ejecutivo de la compañía estadounidense United Airlines, Scott Kirby, dio a conocer que la empresa cancelará algunos de sus vuelos a medida que se preparan para un aumento en los precios del petróleo de hasta 175 dólares por barril, que no volverá a bajar a 100 dólares hasta finales del 2027.

Además, la situación se ha extendido al transporte de mercancías, ya que el transporte marítimo mundial se está trasladando al transporte aéreo, lo que ha provocado el colapso de algunos aeropuertos. (Información RT).