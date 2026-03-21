Hoy la humanidad necesita un cese al fuego inmediato en Medio Oriente: presidente Petro

–Para evitar una catástrofe económica y social en el mundo, el presidente Gustavo Petro Urrego hizo este sábado un fuerte llamado a poner fin a la guerra en Oriente Medio. El mandatario afirmó que debe ser la palabra la que silencie el poder de los misiles.

?“Cualquiera que sean las responsabilidades, hoy la humanidad necesita un cese al fuego inmediato para que la palabra pueda ser lo único que equipara el poder del misil y del dólar o del dinero o del oro», manifestó el mandatario colombiano durante la clausura de la sesión de alto nivel del Foro CELAC–África, que se realizó en la capital del país.

Asimismo, instó a la humanidad a unirse para buscar soluciones a la guerra y desarmar el planeta de la amenaza de las armas nucleares.

“Creo que si no queremos extender el conflicto del Medio Oriente a una catástrofe económica mundial, social mundial, y a una guerra posible mundial, como ya lo empezamos a ver en la guerra de Ucrania, la humanidad tiene que exigir toda, con palabras y en las calles, un cese al fuego inmediato», recalcó.

El jefe de Estado agregó que es la oportunidad de unir esfuerzos para que “podamos encontrar soluciones a los problemas humanos, encontrarnos, saber que ojalá el Medio Oriente sea todo un lugar libre de armas nucleares y que también lo sea África toda y América Latina toda, y que lo sea el planeta entero».

En la misma línea, el presidente Petro invitó a un “diálogo entre civilizaciones y no a la confrontación entre civilizaciones». Además, fue enfático en que ese diálogo de los pueblos tiene que ser “franco y sincero» y “reconociendo nuestras diferencias, sin que una civilización intente desaparecer a otra, sino reconociéndola».

En el marco del Primer Foto de Alto Nivel CELAC-África, los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvieron una reunión sobre los desafíos globales y regionales.

En el marco del Primer Foro de ?Alto Nivel CELAC-África, los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvieron una reunión sobre los desafíos globales y regionales. Foto: Juan Diego Cano – Presidencia??

?Crisis en N?aciones Unidas

En el mismo espacio, que reunió a delegaciones de 88 países de América Latina, el Caribe y el continente africano, el presidente Petro se refirió a lo que llamó la crisis de Naciones Unidas, en tiempos de guerras en el mundo.

“Llevamos unos cuantos años y hemos visto cómo afloran las guerras en el planeta: Ucrania, el genocidio de Gaza, ahora el conflicto en el Medio Oriente, Sudán y, sin embargo, Naciones Unidas no puede impedirlo. Es una impotencia actuando y para eso no se construyó; se construyó, después de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente para que no hubiera más guerras, y hoy lo que tenemos son guerras», subrayó.

A renglón seguido, el mandatario puntualizó: “Luego perfectamente alguien –lo dice el presidente de los Estados Unidos–, puede decir sin ningún problema que Naciones Unidas ya no sirve».

Sin embargo, llamó la atención sobre lo que sería un mundo sin Naciones Unidas, en el que no exista la “posibilidad multilateral de discutir problemas comunes, cuando los problemas comunes se acrecientan de tal manera que ya ponen en peligro la vida misma de la existencia humana, como la crisis climática».

?La guerra deb?e ser contra el hambre: Lula da Silva

En la clausura del Foro CELAC-África también intervino el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien además de cuestionar el papel de Naciones Unidas en medio de las guerras en el planeta, hizo un llamado a los líderes de América Latina y de África a luchar contra el hambre.

“Lo que vemos en el mundo es la falta total y absoluta de funcionamiento de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de la ONU y sus miembros permanentes fueron creados para intentar mantener la paz. Y son ellos los que están haciendo la guerra», dijo el mandatario de Brasil.

En el mismo contexto agregó: “¿Por qué no se renueva (Naciones Unidas)? ¿Por qué no ingresan más países representados en el Consejo de Seguridad de la ONU? Estoy, como ser humano, como demócrata y como presidente de Brasil, indignado con la pasividad de los miembros del Consejo de Seguridad, porque no han sido capaces de resolver el problema de Gaza, de Libia. No fueron capaces de resolver el problema de Ucrania ni el de Irán».

Asimismo, Lula da Silva se refirió a las naciones que hacen la guerra a cambio de buscar soluciones civilizadas.

“Los que tienen más armas, más navíos, más aviones, más dinero, piensan que son los dueños del mundo. ¿Cuándo vamos a decirles que eso no es normal? ¿Cuándo vamos a decirles que lo que queremos es volver a una relación civilizada entre las naciones?», sostuvo.

Finalmente, el jefe de Estado de Brasil puso de relieve su política contra el hambre en su país.

“Mi guerra es contra el hambre de 54 millones de brasileños que no tienen comida. Esta es la guerra que voy a vencer. Y la vencí. En 2014, acabamos con el hambre en Brasil. Hoy, cuando volví a la presidencia de la República, ya había 33 millones con hambre, de nuevo. Y en dos años y medio, una vez más, alimentamos a más de 33 millones de personas. Esta es la guerra que tenemos que pelear. Acabar con el hambre en África, Latinoamérica, acabar con el analfabetismo, con la falta de energía eléctrica», manifestó Lula en la CELAC-África.

En la cumbre de alto nivel de la CELAC y África se abordaron temas estratégicos como desarrollo sostenible, comercio, inversión y cooperación entre países del Sur Global, en un contexto internacional que demanda respuestas coordinadas.