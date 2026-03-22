Condenado a 37 años de cárcel cabecilla de ‘Los Pelusos’ por secuestros y cobros extorsivos en el Catatumbo y otras regiones de Norte de Santander

–En sentencia de primera ionstancia, un juez condenó a 37 años y 10 meses de prisión a Víctor Manuel Sánchez Quintero, alias Armando, cabecilla de estructura de la organización criminal ‘Los Pelusos’, por secuestros y cobros de extorsiones en el Catatumbo y otras regiones de Norte de Santander, entre 2016 y junio de 2020.

El sujeto fue condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado y secuestro extorsivo agravado. Adicionalmente, le fue impuesta una multa equivalente a 14.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad de 20 años para ejercer derechos y funciones públicas.

Víctor Manuel Sánchez Quintero, señalado cabecilla de la organización criminal Los Pelusos, fue condenado 37 años y 10 meses de prisión. La Fiscalía demostró su responsabilidad en secuestros y extorsiones ocurriros entre 2016 y junio de 2020 en el Catatumbo y otras zonas de Norte… pic.twitter.com/E34bcsq1fQ — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 22, 2026

Entre los eventos delictivos por el cual el cabecilla de estructura de ‘Los Pelusos’ fue condenado ocurrió el 26 de abril de 2019. Reinel Blanco Rodríguez, entonces candidato al Concejo de Los Patios (Norte de Santander), fue engañado con la promesa de una reunión para financiar su campaña. La víctima fue citada a una discoteca de Cúcuta y posteriormente trasladada a un inmueble de Sardinata, donde permaneció retenida en contra de su voluntad.

Sánchez Quintero custodió a la víctima durante cuatro días de cautiverio, al tiempo que exigió 1.500 millones de pesos a sus familiares por la liberación. Finalmente, el político fue rescatado en una operación realizada por el Ejército Nacional y la Policía Nacional.

La sentencia conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.