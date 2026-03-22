Trump proclama la «muerte de Irán» y señala que ahora EE.UU tiene otro «mayor enemigo»

–Donald Trump ha declarado este domingo que «Irán ha muerto» y que Estados Unidos tiene ahora otro «mayor enemigo».

«Ahora, con la muerte de Irán, ¡el mayor enemigo de Estados Unidos es el Partido Demócrata, de extrema izquierda y sumamente incompetente! Gracias por su atención a este asunto», escribió el presidente de EE.UU. en su cuenta de Truth Social.

Varios miembros del Partido Demócrata han criticado la guerra en curso, en un momento en que el Pentágono ha pedido a la Casa Blanca que apruebe una solicitud de más de 200.000 millones de dólares al Congreso para costear el conflicto.

Aún no está claro cuánto dinero finalmente la Casa Blanca decidirá pedir a los legisladores, pero es muy posible que la iniciativa —liderada por el subsecretario de Defensa, Steven Feinberg— desate una fuerte «batalla política» en el Congreso debido al escaso apoyo público y las duras críticas de los demócratas, informa The Washington Post.

¿Está Irán derrotado como afirma Trump?

Entre tanto, servicios de inteligencia de Estados Unidos han admitido que no existen indicios claros de que el Gobierno iraní esté al borde del colapso, informa Axios.

El director de la CIA, John Ratcliffe, y el jefe de la Agencia de Inteligencia de Defensa, el general James Adams, comunicaron a los legisladores que, si bien Irán enfrenta una crisis de mando y control, aún no hay evidencias de una caída inminente del Gobierno.

Irán: «La ecuación de la guerra está cambiando rápidamente»

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) informó del lanzamiento de la 73.ª ola de la operación Promesa Verdadera 4, con ataques de misiles y drones contra objetivos en los territorios ocupados y contra bases estadounidenses en la región, según un comunicado difundido por la agencia Mehr News.

«La ecuación de la guerra está cambiando rápidamente y el control del Ejército sionista sobre la defensa de los territorios palestinos ocupados se está derrumbando», afirmó la Guardia Revolucionaria.

El comunicado señala que instalaciones militares y centros de seguridad en Arad, Dimona, Eilat, Beerseba y Kiryat Gat, en el sur de Israel, fueron «alcanzados con precisión» después de que «colapsara el sistema de defensa» del Ejército israelí. Añadió que las bases aéreas Ali al Salem, Al Minhad y Al Dhafra, utilizadas por fuerzas estadounidenses en la región, también habrían sido impactadas por misiles y drones iraníes.

Asimismo, se reporta que «más de 200 personas» habrían muerto o resultado heridas en las primeras horas de la operación. En este sentido, el CGRI acusó a responsables de seguridad israelíes de ejercer presión sobre periodistas y testigos para «censurar» la información sobre daños y víctimas. (Informción RT).