Crisis energética global por guerra en Medio Oriente: Precios del petróleo y el gas continúan al alza; se activan medidas de emergencia

–Los precios del petróleo y el gas continúan al alza en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que se extiende por tercera semana consecutiva. El cierre del estrecho de Ormuz, una ruta clave entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán, mantiene en alerta a los mercados globales ante el riesgo de interrupciones en el suministro energético.

La falta de una solución inmediata ha llevado a múltiples países a implementar medidas para mitigar el impacto, desde restricciones al consumo hasta la liberación de reservas estratégicas, en un contexto de creciente volatilidad.

Latinoamérica

Si bien la región no ha implementado medidas específicas, enfrenta los efectos del aumento de los precios del petróleo. Países productores como Colombia, Ecuador, México y Venezuela podrían beneficiarse por mayores ingresos fiscales y de exportación.

En contraste, los países importadores netos, como Argentina y Perú, junto con economías de Centroamérica y el Caribe, enfrentarían mayores costos energéticos que podrían afectar su crecimiento.

Europa y EE.UU.

En Estados Unidos, los precios de la gasolina han aumentado cerca de un 30 % desde el inicio del conflicto, alcanzando un promedio de 3,84 dólares por galón, mientras que el diésel supera los cinco dólares, su nivel más alto desde 2022.

En Europa, las reservas de gas han caído por debajo del 30 %, complicando la capacidad de respuesta ante el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita parte del suministro de gas natural licuado del continente.

Aunque la Unión Europea no ha adoptado medidas conjuntas, varios países han implementado acciones individuales. Eslovenia limitó la compra de combustible a 50 litros diarios, mientras que Hungría y Croacia fijaron precios máximos para contener el impacto en los consumidores.

Por su parte, Serbia suspendió temporalmente las exportaciones de combustibles para garantizar el abastecimiento interno ante la creciente demanda.

Asia

En Asia, donde aproximadamente el 80 % de las importaciones de petróleo dependen del estrecho de Ormuz, los efectos han sido especialmente severos. Países como India activaron poderes de emergencia para redirigir el gas licuado hacia los hogares, mientras que Sri Lanka reintrodujo un sistema de racionamiento mediante códigos QR y redujo la semana laboral a cuatro días.

Corea del Sur impuso su primer límite al suministro de combustible en casi tres décadas, mientras que Japón comenzó a liberar petróleo de sus reservas nacionales para estabilizar el mercado interno.

Otros países también han adoptado medidas de contención. Pakistán redujo la semana laboral y el consumo de combustible en el sector público, mientras que Vietnam, que solo posee reservas de petróleo para 20 días, promovió el trabajo remoto para disminuir la demanda energética.

En Filipinas se ordenó una semana laboral de cuatro días y recortes en el consumo energético estatal, mientras que Bangladés impuso límites diarios de combustible y cerró plantas industriales por falta de gas. En Tailandia, las autoridades instaron a reducir el uso de aire acondicionado.

El pasado miércoles, los 32 países miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE) se pusieron de acuerdo por unanimidad para sacar al mercado 400 millones de barriles de crudo de sus reservas de emergencia a fin de compensar las perturbaciones en el mercado petrolero.

«Las reservas de emergencia se pondrán a disposición del mercado en un plazo adecuado a las circunstancias nacionales de cada país miembro y se complementarán con medidas de emergencia adicionales por parte de algunos países», reza el comunicado de la agencia.

Se trataría de la mayor liberación de crudo de reserva jamás realizada, que superaría a los 182 millones de barriles sacados al mercado en 2022 tras el inicio del conflicto ruso-ucraniano.

La reserva estratégica de petróleo de un país representa una reserva de crudo controlada por el gobierno que se mantiene en caso de interrupciones en el suministro o emergencias en el mercado energético.

Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, ruta marítima por donde circula alrededor del 20 % de todo el petróleo y gas que se comercia en el mundo, lo que ha disparado los precios de combustibles.

El precio del Brent alcanzó este domingo los 114 dólares por barril, mientras que el del petróleo intermedio de Texas WTI se ha mantenido en torno a los 98 dólares. El petróleo de Oriente Medio alcanza niveles récord. Así, los precios de las marcas emiratíes Murban y Dubai rondan los 147 y 141 dólares por barril, respectivamente.

El precio del petróleo sigue creciendo en medio de ataques contra instalaciones energéticas en Oriente Medio

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Al mismo tiempo, los precios del petróleo de Omán han superado los 162 dólares por barril, lo que supone un 76 % más que en diciembre. (Información RT).