Cortes de luz este lunes 23 de marzo de 2026 en Bogotá: Engativá y Rafael Uribe

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este lunes 23 de marzo de 2026 en sectores de la capital de la República.

Localidad de Engativá

Barrio Boyacá. De la calle 70 a calle 72 entre carrera 71 a carrera 73. Desde las 8:30 a. m. hasta la 1:30 p. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio Murillo Toro. De la carrera 23 a carrera 25 entre calle 31 sur a calle 33 sur. Desde las 12:00 p.m. hasta las 3:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.