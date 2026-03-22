Petro dice quiénes fueron los verdaderos ordenadores del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

–En su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro reaccionó a la informaciones difundidas sobre la responsabilidad de la segunda Marquetalia , disidencia de las Farc, en el magnicidio del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, con base en los testimonios de Simeón Pérez Marroquín, alias «El Viejo», condenado por este crimen a más de 22 años de cárcel.

«El zarco aldinaver jefe verdadero de la segunda marquetalia dió la orden de matar al senador Uribe Turbay pero actuaba bajo otras órdenes», afirmó el primero mandatario.

Añadió que la sección de la segunda Marquetalia, que no estaba en negociaciones con el gobierno, hizo reunión en Cúcuta con diferentes organizaciones mafiosas del país para lanzar una ofensiva contra el gobierno.

«La segunda Marquetalia igual que la disidencia del Iván Mordisco y el clan del golfo estaban supeditados jerárquicamente a la junta nacional del narcotráfico de esmeralderos. De ellos Aldinaver recibió la orden de asesinar al senador», enfatizó el jefe del Estado.

Y concluyó: «En tierras de Venezuela el Eln puso una trampa a la dirección de la segunda Marquetalia y cayeron con Aldinaver asesinados».

En otro trino, el jefe del Estado reafirmó que no es cierto que la segunda Marquetalia adelantaba negociaciones con el gobierno cuando participaron bajo órdenes de la junta del narcotráfico del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.

«Las personas Santrich e Iván Márquez murieron o quedaron incapacitados mucho antes de estos sucesos cuando era gobierno el presidente Duque», precisó.

El presidente Gustavo Petro subrayó: «La gran pregunta aun sin respuesta es ¿por qué la Junta del narcotráfico ordenó el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay?

Previamente, el mandatario trinó: «Dijeron durante meses que el gobierno era el asesino del senador Miguel Turbay, ahora que hay una persona confesa, ¿dónde está la rectificación?

El asesinato del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, perpetrado a mediados del año pasado en Bogotá, fue ordenado por la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, según el testimonio de alias «El viejo», reseñó la revista Semana.

«El grupo que ordenó el atentado en contra del senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia», confesó Simeón Pérez Marroquín, condenado a 22 años y cuatro meses de cárcel como responsable de organizar y coordinar el magnicidio del político, según la declaración a la que tuvo acceso la revista. Dicha declaración está fechada el pasado 9 de febrero.

Cuando los investigadores de la Fiscalía le preguntaron quién dio la orden directa del magnicidio, este respondió, según la publicación: «La impartió el Zarco Aldinever, de la Segunda Marquetalia». Además, dijo que habían ofrecido mil millones de pesos por el asesinato y que había otros 600 millones para sobornar a la justicia o para, llegado el caso, cortarles la cabeza para que guardaran silencio».

«No hay palabras que justifiquen dicho acto, pero pues ya está hecho (…)», fueron las palabras con las que Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, pidió perdón a la familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, tras reconocer que fue el intermediario entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado.

«Aquí no solo murió un hombre, murió un hijo, murió un padre y un esposo (…)», dijo alias ‘El Viejo’, minutos antes de ser condenado a 22 años y 4 meses de prisión.

#ATENCIÓN | "No hay palabras que justifiquen dicho acto, pero pues ya está hecho (…)", fueron las palabras con las que Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, pidió perdón a la familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, tras reconocer que fue el… pic.twitter.com/btgnOsTEF7 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 20, 2026

Uribe Turbay, de 39 años, y miembro del partido opositor de derecha Centro Democrático, fue herido con dos disparos en la cabeza durante un mitin el pasado 7 de junio en el barrio bogotano de Modelia y falleció el 11 de agosto, después de más de dos meses ingresado en una clínica. El propio Zarco Aldinever fue también abatido poco después durante un enfrentamiento con la guerrilla del ELN, según anunció entonces el ministro de Defensa colombiano.

El testimonio de Pérez Marroquín sobre el asesinato confirma la principal hipótesis de la Policía colombiana, que en octubre pasado ya señaló a la disidencias de alias Iván Márquez de las Farc Segunda Marquetalia. Márquez fue negociador de las Farc durante el proceso de paz entre el Gobierno y esa guerrilla que condujo al acuerdo de 2016, pero tres años después se declaró en disidencia y retomó las armas.

La candidata presidencial de Centro Democrático, Paloma Valencia, se pronunció sobre el hecho y aseguró que el candidato de Pacto Histórico, Iván Cepeda, tiene que responder.

La confesión de la Segunda Marquetalia sobre el asesinato de Miguel Uribe es tenebrosa. Iván Cepeda tiene que responder: impidió extradiciones, facilitó fugas y hoy negocia con quienes fortalecieron a estos grupos. Colombia merece respuestas. pic.twitter.com/PUasoetNtY — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) March 21, 2026

El jefe de Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por su parte, señaló que el asesinato de Miguel Uribe Turbay fue instigado por el presidente Gustavo Petro y su candidato Iván Cepeda.