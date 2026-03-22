Papa León XIV: «Estas guerras son una vergüenza para toda la humanidad»

–Este 22 de marzo, V Domingo de Cuaresma, después de rezar la oración del Ángelus, el Santo Padre hizo un nuevo llamamiento en favor de la paz en Oriente Medio y en otras regiones del mundo asoladas por la guerra y la violencia.

“Estas guerras son un escándalo para toda la humanidad y un clamor a Dios. Reitero con vehemencia mi llamado a perseverar en la oración, para que cesen las hostilidades y se abran finalmente caminos de paz, basados en el diálogo sincero y el respeto a la dignidad».

“Sigo con tristeza la situación en Oriente Medio, así como en otras regiones del mundo devastadas por la guerra y la violencia”, expresó el Pontífice desde la Plaza de San Pedro.

Desde la ventana del Palacio Apostólico, el Santo Padre elevó su voz en favor de Oriente Medio y de otras regiones del mundo asoladas por la guerra y la violencia. No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas, denunció el Pontífice, víctimas indefensas de estos conflictos.

«Lo que las hiere a ellas, lacera a toda la humanidad. La muerte y el dolor causados ??por estas guerras son una vergüenza para toda la humanidad y un grito ante Dios!”.

La muerte y el dolor provocados por estas guerras ¡son un escándalo para toda la familia humana .

“Renuevo mi vehemente llamamiento a perseverar en la oración, para que cesen las hostilidades y se abran finalmente caminos de paz basados en el diálogo sincero y en el respeto a la dignidad de cada persona humana”, expresó el Santo Padre.

La guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán entra a su cuarta semana, con un aumento de las tensiones y del número de víctimas.

Ayer sábado, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó a Irán con destruir sus centrales eléctricas si no abre en 48 horas el estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente el 20% del petróleo que se consume a nivel mundial.

Sin embargo, Irán aseguró que tomará represalias contra las infraestructuras energéticas que Estados Unidos tiene en Oriente Medio si sus instalaciones eléctricas son atacadas.

Además, dos misiles iraníes impactaron contra zonas residenciales del sur de Israel, dejando cerca de 120 heridos. Uno de los objetivos fue la localidad de Dimona, donde se encuentra el Centro de Investigación Nuclear del Néguev.

(Información Eduardo Berdejo, Aciprensa).