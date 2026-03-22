Así es la guerra en el Medio Oriente; momentos de terror captados en video

–Israel bombardeó este domingo el puente Qasmiya, que cruza el río Litani en el sur de Líbano, en el marco de su ofensiva contra Hezbolá. El ministro de Defensa del país hebreo, Israel Katz, ordenó «destruir de inmediato todos los puentes» usados para «actividad terrorista» y acelerar la demolición de viviendas en aldeas de la línea de contacto.

El número de víctimas mortales registradas en el Líbano durante el conflicto actual asciende a 1.024, mientras que 2.740 personas han resultado heridas.

Israel bombed the Al-Qasmiya Bridge over the Litani River in Lebanon. pic.twitter.com/KaYqiwbnlC — Clash Report (@clashreport) March 22, 2026

Las imágenes muestran el momento en que una munición de racimo impactó un automóvil en Tel Aviv durante el ataque con misiles balísticos de Irán esta mañana de domingo.

Footage shows the moment a cluster munition struck a car in Tel Aviv during Iran's ballistic missile attack this morning. pic.twitter.com/1FcN2LowwO — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 22, 2026

Nueve agentes armados de Hezbolá murieron ayer a manos de tropas y en ataques con aviones no tripulados en un incidente ocurrido en el sur del Líbano, según informó el ejército.

Según las FDI, los hombres armados de Hezbolá fueron identificados por la 869.a Unidad de Colección de Inteligencia de Combate que se acercaba a las fuerzas israelíes.

Nine armed Hezbollah operatives were killed by troops and in drone strikes in an incident in southern Lebanon yesterday, the military says. According to the IDF, the Hezbollah gunmen were identified by the 869th Combat Intelligence Collection Unit approaching Israeli forces in… pic.twitter.com/7XkRTAegbm — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 22, 2026

Intercepción exoatmosférica de un misil iraní sobre Israel

La alerta antiaérea se activó en Dimona, al sur de Israel, durante una nueva oleada de misiles lanzada por Irán. Imágenes difundidas por medios locales muestran la intercepción en el espacio de un proyectil sobre la zona mediante el sistema Arrow-3. Según las primeras evaluaciones militares, no se registraron heridos.

Footage posted to social media indicates an exoatmospheric interception by the long-range Arrow 3 air defense system of the Iranian missile fired at the Dimona area. https://t.co/a4yIljA7PQ pic.twitter.com/JtZrP88C7o — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 22, 2026

Hezbolá caza y derriba con precisión un dron israelí

Hezbolá difundió imágenes que muestran el momento en que fue derribado un dron israelí modelo Hermes 450 en el cielo de la ciudad de Bint Jbeil, en el sur de Líbano, en el marco de los enfrentamientos en la zona fronteriza.

Así son los drones de última generación que Irán usó en sus últimos ataques contra Israel

Irán ha mostrado en un video el lanzamiento de los drones de última generación que utilizó para atacar el área del aeropuerto Ben Gurión, el principal de Israel. Previamente, se informó que las fuerzas iraníes utilizaron drones Arash 2, cuyo alcance es de 2.000 kilómetros, para atacar una instalación de la industria aeronáutica israelí adyacente al aeropuerto.

Newly released footage shows when Iran launched dozens of drones against US-Israeli assets. Follow: https://t.co/B3zXG73Jym pic.twitter.com/piIpKgKe5A — Press TV ? (@PressTV) March 22, 2026

La agencia iraní Mehr publicó un mapa en el que marcó las instalaciones energéticas en Oriente Medio que Teherán puede golpear en represalia en caso de ataques de EE.UU. e Israel contra su infraestructura energética.

El medio indicó que entre el 70 y el 80 % de las principales centrales eléctricas de la región se encuentran a lo largo de la costa del golfo Pérsico, con algunas ubicadas a menos de 50 kilómetros de la costa. Esto significa que todas están dentro del alcance de Irán.

Estos son los posibles objetivos de ataques de represalia iraníes:

-Central eléctrica de petróleo y gas en Al-Zour Sur – Kuwait

-Central eléctrica de ciclo combinado en Al-Zour Norte – Kuwait

-Instalación de energía solar y eólica en el parque Energético Shagaya – Oeste de Kuwait

-Central eléctrica de ciclo combinado en Al-Fadhili – Arabia Saudita

-Central eléctrica de petróleo y gas en Ras Tanura – Arabia Saudita

-Central nuclear en Barakah – Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

-Central eléctrica de gas y carbón limpio en Hassyan – Dubái, Emiratos Árabes Unidos

-Instalación de energía solar en el Parque Solar Mohammed bin Rashid – Dubái, Emiratos Árabes Unidos

-Planta desalinizadora de gas y agua en Umm Al-Houl – Catar

-Central eléctrica de gas en Ras Laffan – Catar

Irán nombra 4 consecuencias dolorosas en caso de ataques de EE.UU. contra su infraestructura energética

Irán anunció este domingo qué medidas de represalia tomará en caso de ataques de EE.UU. e Israel contra su infraestructura energética, respondiendo, de este modo, a las amenazas de Donald Trump de «atacar y destruir» las plantas de energía del país persa si el estrecho de Ormuz no se reabre en 2 días.

El portavoz del Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya aseguró que «todo está listo para la gran batalla que busca la destrucción total de todos los intereses económicos estadounidenses en la región de Asia Occidental».

Estas son las medidas que aplicará Irán:

1. El estrecho de Ormuz se cerrará por completo y no se reabrirá hasta que se reconstruyan las centrales eléctricas destruidas.

2. Todas las centrales eléctricas y la infraestructura de energía y tecnologías de la información y la comunicación de Israel serán objeto de ataques generalizados.

MAPA: Irán muestra qué instalaciones energéticas puede golpear en sus represalias

MAPA: Irán muestra qué instalaciones energéticas puede golpear en sus represalias

3. Todas las empresas similares de la región con accionistas estadounidenses serán completamente destruidas.

4. Las centrales eléctricas de los países de la región que albergan bases estadounidenses serán nuestros objetivos legítimos.

Amenazas y una posible represalia

Irán ha comentado este domingo las amenazas del presidente de EE.UU., Donald Trump, de «atacar y destruir» las plantas de energía del país persa si el estrecho de Ormuz no se reabre en 2 días.

En respuesta, el portavoz del Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya aseguró que Teherán sumirá en oscuridad las instalaciones energéticas de EE.UU. e Israel si sus plantas son atacadas por las fuerzas enemigas.



«Tras las advertencias previas, si el enemigo vulnera la infraestructura energética y de combustible de Irán, toda la infraestructura energética, de tecnología de la información y de desalinización perteneciente a Estados Unidos y al régimen sionista en la región será atacada», prometió.

Objetivos destruidos