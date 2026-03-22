Pico y placa regional rige en el retorno este lunes del puente festivo de San José

–En el marco del puente festivo del Día de San José, este lunes festivo, rige la medida de pico y placa regional para ingresar a Bogotá. La restricción aplica entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m., cuando solo pueden ingresar a la capital de la República los carros particulares con placa terminada en número par 0, 2, 4, 6 y 8. Y entre las 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar 1, 3, 5, 7 y 9.

Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.

Son nueve corredores y vías de Bogotá donde opera el pico y placa regional este lunes festivo:

-Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur.

-Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte.

-Avenida Centenario (calle 13): desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente.

-Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente.

-Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur.

-Avenida Boyacá – vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte.

-Vía Suba – Cota: desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur.

-Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima en sentido oriente a occidente.

-Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente a occidente.

Este lunes festivo, se implementa el reversible en la carrera Séptima.

El objetivo del reversible es agilizar la movilidad por la carrera Séptima, dejando en un único sentido la movilidad, norte-sur, desde la calle 245 hasta la calle 183.

La medida arranca desde las 4:30 p. m. y se extiende hasta las 8:00 o 9:00 p. m., dependiendo la cantidad de vehículos que se desplacen por el corredor a esa hora.