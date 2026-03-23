Barrios de Engativá y Rafael Uribe en Bogotá que tienen cortes de luz este lunes 23 de marzo

Foto Alcaldía Mayor de Bogotá.

Este lunes 23 de marzo de 2026, hay cortes de luz en varios barrios de Engativá y Rafael Uribe en Bogotá. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá con cortes de luz este lunes 23 de marzo de 2026

Localidad de Engativá

Desde las 8:30 a. m. hasta la 1:30 p. m. De la calle 70 a calle 72 entre carrera 71 a carrera 73. Barrio Boyacá.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Desde las 12:00 p.m. hasta las 3:00 p. m. De la carrera 23 a carrera 25 entre calle 31 sur a calle 33 sur. Barrio Murillo Toro.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que las tengas presentes, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: