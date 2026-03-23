Barrios de Engativá y Rafael Uribe en Bogotá que tienen cortes de luz este lunes 23 de marzo
Foto Alcaldía Mayor de Bogotá.
Este lunes 23 de marzo de 2026, hay cortes de luz en varios barrios de Engativá y Rafael Uribe en Bogotá. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios de Bogotá con cortes de luz este lunes 23 de marzo de 2026
Localidad de Engativá
Desde las 8:30 a. m. hasta la 1:30 p. m. De la calle 70 a calle 72 entre carrera 71 a carrera 73. Barrio Boyacá.
Localidad de Rafael Uribe Uribe
Desde las 12:00 p.m. hasta las 3:00 p. m. De la carrera 23 a carrera 25 entre calle 31 sur a calle 33 sur. Barrio Murillo Toro.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que las tengas presentes, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuida tus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organiza tus actividades: recuerda que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debes tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararte.
- Conserva tus alimentos: durante el corte de energía, evita abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autoriza su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si te preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.