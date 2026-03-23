¿Necesita pagar impuestos en Bogotá? Conozca tres puntos para pago presencial aquí

Foto: Secretaría Distrital de Hacienda.

En Bogotá se buscan facilidades para que los contribuyentes paguen oportunamente sus impuestos. Por eso, te presentamos estos nuevos puntos presenciales para hacer pagos de impuestos de vehículos, predial, ICA y más durante 2026. ¡Conoce más detalles a continuación!

Nuevos puntos de pago presencial de impuestos en Bogotá 2026

La Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) te recuerda que este 2026 están disponibles nuevos medios de pago presencial a través de la ventanilla extendida en los puntos de atención especializada que se listan a continuación:

Usaquén en la carrera 19 #114-65, local 3

Kennedy en el Centro Comercial Plaza de Las Américas, locales 1132 y 1134.

En el SuperCADE CAD, ubicado en la avenida NQS o carrera 30 con calle 26.

En estos puntos, los contribuyentes pueden pagar los ocho impuestos distritales, incluso de vigencias o años anteriores. Se reciben pagos en efectivo y con tarjetas débito y crédito de todos los bancos, de las franquicias Visa y Mastercard.