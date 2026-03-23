Caen tres extraditables integrantes de red del narcotráfico con nexos con bandas criminales

–Tres presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al envío de cocaína oculta en veleros y contenedores de carga con destino a Estados Unidos fueron capturados, en atención a solicitudes de extradición elevadas por una corte del Distrito Sur de Florida por cargos relacionados con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, concierto para delinquir y lavado de activos.

Los capturados, identificados como Libardo Humberto Zapata Zuluaga, Sebastián Bedoya Pineda y Sebastián Garzón, fueron ubicadas y notificadas en diligencias realizadas de manera articulada por la Fiscalía General de la Nación y la Dijin de la Policía Nacional, con apoyo de la agencia estadounidense DEA.

A la red ilegal trasnacional afectada se le atribuye alianzas con estructuras del ‘Clan del Golfo’ y del ELN para mover los cargamentos por las zonas en las que tiene injerencia delictiva y ponerlos en los puertos y zonas de embarque de Cartagena (Bolívar), Barranquilla (Atlántico) y Santa Marta (Magdalena).

Zapata Zuluaga, quien sería el principal articulador del entramado ilícito fue localizado en una lujosa finca de Guatapé (Antioquia), avaluada en más de 8.000 millones de pesos.

Entre tanto, Bedoya Pineda, fue ubicado en una vivienda del barrio El Poblado de Medellín (Antioquia). En el procedimiento se incautaron dos kilogramos de clorhidrato de cocaína, equipos de cómputo y documentos contables que darían cuenta de transacciones superiores a los 2.000 millones de pesos. Asimismo, fueron hallados billetes marcados con claves, los cuales eran usados como token para controlar la recepción de los estupefacientes por parte de los contactos internacionales y el retorno de los pagos.

Finalmente, Sebastián Garzón fue capturado en Cartago (Valle del Cauca).