Judicializan a sujeto acusado de estafar a familias campesinas con falsas promesas de adjudicación de tierras

–Un juez de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento a un sujeto señalado de estafar, a por lo menos, 41 personas con supuestos trámites y facilidades para acceder a tierras y lotes administrados por el Estado en zonas rurales de Caldas, Tolima y Antioquia.

Se trata de Jairo Ramón Agámez Ortiz a quien se le corrió traslado de escrito de acusación por el delito de estafa agravada en modalidad de masa.

Actividades investigativas pusieron en evidencia el actuar ilícito de un hombre señalado de estafar, a por lo menos, 41 personas con supuestos trámites y facilidades para acceder a tierras y lotes administrados por el Estado en zonas rurales de Caldas, Tolima y Antioquia. Este… pic.twitter.com/gTa65j2RH4 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 23, 2026

Según la Fiscalía este hombre es señalado de hacerse pasar por presidente de una asociación que realizaba labores de restitución y adjudicación de predios. Además, aseguraba actuar como intermediario ante la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Unidad de Restitución de Tierras para generar confianza en las víctimas y convencerlas de confiar su dinero.

De esta manera habría convencido a familias campesinas de entregarle 52 millones de pesos por concepto de afiliaciones, gastos administrativos, trámites y pólizas, sin que existiera sustento real para las gestiones ofrecidas.

Agámez Ortiz fue vinculado formalmente por el delito de estafa agravada en modalidad de masa.

El procesado aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de domicilio. Entre tanto, la investigación avanza para identificar a más personas afectadas en otras regiones del país.