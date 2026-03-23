Este 31 de marzo es el último plazo para inscribir la cédula o cambiar el puesto de votación

Foto: Secretaría de Gobierno – Ever Mercado

De acuerdo con el calendario electoral definido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante la Resolución 2580 de 2025, este trámite es indispensable para quienes hayan cambiado de lugar de residencia o deseen actualizar su puesto de votación, con el fin de ejercer su derecho al voto en un punto más cercano.

Esta medida busca facilitar el acceso de la ciudadanía al trámite, reducir los tiempos de desplazamiento y ofrecer un servicio más ágil y eficiente. También contribuye a garantizar el ejercicio del derecho al voto, disminuir el abstencionismo electoral y fortalecer la democracia en el país.

¿Dónde realizar la inscripción?

Las personas pueden adelantar este proceso en cualquier sede de la Registraduría en el país, en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., o en puntos autorizados ubicados en diferentes centros comerciales.

En Bogotá se han habilitado espacios de atención en centros comerciales como:

Centro Mayor

Gran Estación

Titán Plaza

Unicentro

Multiplaza

Portal 80

Santafé

Paseo Villa del Río

Edificio Bacatá

Actualización del censo electoral

El cambio de puesto de votación se verá reflejado una vez se conforme el censo electoral definitivo, proceso que se realizará después del 30 de abril de 2026, fecha en la que quedará consolidada la base de votantes habilitados para participar en los comicios presidenciales.

¿Quiénes deben hacer este trámite?

La inscripción de la cédula o el cambio de puesto de votación es necesario únicamente para:

Personas que hayan cambiado de residencia y deseen votar en un punto más cercano.

Quienes no hayan inscrito previamente su cédula en el lugar donde viven actualmente.

Personas que participarán por primera vez en las elecciones.

En cambio, quienes ya votaron el 8 de marzo en su puesto habitual y no han cambiado de residencia no necesitan realizar ningún trámite adicional, ya que su cédula continúa habilitada para votar en la jornada del 31 de mayo de 2026.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a aprovechar estos últimos días de plazo y realizar la inscripción a tiempo, con el fin de asegurar una participación informada y activa en la próxima jornada electoral.