Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este martes 24 y miércoles 25 de marzo de 2026 en Bogotá, Chía y Mosquera

–(Foto EAAB). Este martes 24 y miércoles 25 de marzo de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

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Martes 24 de marzo de 2026

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Soacha

Terreros, Bosques De Tibanica, El Oasis, El Bosque, Vipal, Malabar, San Mateo, Casa Linda, San Lucas, El Pinar, Los Nogales, La Alameda, Altos de San Mateo, San Ignacio, Mirador de San Ignacio, Las Vegas, Hospital Cardiovascular Del Niño De Cundinamarca y C.C. Unisur.

De la carrera 4 a la carrera 22 Este, entre calle 25 a la calle 38.

10:00 a. m.

24 horas

Mantenimiento de estaciones reductoras de presión

Usme

Alfonso López, Puerta del Llano y Vista Hermosa.

De la calle 97D Sur a la calle 110 Sur, entre Quebrada Los Laches a la carrera 6 Este.

10:00 a. m.

8 horas

Renovación

Municipio de Chía

Municipio de Chía

10:00 a. m.

7 horas

Mantenimiento preventivo

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Miércoles 25 de marzo de 2026

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Kennedy

Chucua de La Vaca, El Amparo y Villa Nelly.

De la calle 40B Sur a la avenida calle 43 Sur, entre avenida carrera 80 a la avenida carrera 86.

10:00 a. m.

24 horas

Mantenimiento de estaciones reductoras de presión

Bosa

Acuarela, Andalucia Bosa, Bosa La Estación (Parcial), cementerio Jardines del Apogeo, El Motorista, Gualoche y La Estacion.

De la calle 54 Sur a la calle 65 Sur, entre carrera 77Y a la carrera 80.

10:00 a. m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Tunjuelito

Casalinda, Tunal, Los Laureles II, El Chircal

Sur, El Satélite, Las Acacias, San Francisco,

Candelaria La Nueva, Los Laureles y Arborizadora Alta.

De la calle 55 Sur a la calle 68 Sur, entre carrera 19D a la carrera 45A.

10:00 a. m.

4 horas

Mantenimiento preventivo

Suba

Almirante Colon, Altos de Chozica, Altos de Suba, Atenas, Barajas Norte, Casa Blanca, Suba I, Casablanca, Suba, Ciudad Hunza, Ciudad Jardín Norte, Delmonte, El Plan, Escuela de Carabineros, Gilmar, Iberia, Las Villas, Los Naranjos, Niza Norte Niza, Suba San José de Bavaria, Suba Cerros, Suba Urbano, Tuna Alta, Vereda Suba, Cerros II, Vereda Suba, Naranjos, Villa Alcazar y Villa Elisa.

De la diagonal 157 a la calle 127C, entre carrera 72 a la carrera 79C.

5:00 p. m.

12 horas

Mantenimiento preventivo

Fontibón

El Guadual, La Laguna, El Carmen, Sabana Grande, San Pedro de los Robles, Puente Grande y Brisas.

De la calle 17 a la calle 22, entre carrera 128 a la carrera 138A.

08:00 a. m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Antonio Nariño

Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas

De la calle 1 a la calle 12A Sur, entre carrera 10 a la carrera 14.

06:00 a. m.

27 horas

Mantenimiento preventivo

Tunjuelito

Samoré II

De la carrera 33 a la carrera 22, entre calle 56A Sur a la calle 44.

10:00 a. m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Usme

Antonio José de Sucre, Villa Israel, Usminia, La Esperanza De Usme y Serranías I

De la carrera 7 a la carrera 1D, entre calle 99 Sur a la calle 116A Sur.

10:00 a. m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Kennedy

Alcalá, Ospina Pérez, Muzú, La Alquería, Tejar y Villa Sonia.

De la avenida 1 de Mayo a la Autopista Sur, entre avenida carrera 50 a la avenida carrera 68.

10:00 a. m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Municipio de Mosquera

Mosquera y Planadas

8:00 a. m.

21 horas

Mantenimiento preventivo

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.