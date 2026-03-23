Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 23 de marzo de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 23 de marzo de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Noche 2885 – La 5ta 5
Culona
Día 6277 – Noche
Paisita
Día 3851 – La 5ta 1 – Noche 8345
Chontico
Día 8554 – La 5ta 2 – Noche
Sinuano
Día 1979 – La 5ta 7 – Noche
Cash Three
Día 196 – Noche
Play Four
Día 7559 – Noche
Caribeña
Día 3683 – La 5ta 3 – Noche
Motilón
Tarde 7813 – La 5ta 5 – Noche
Antioqueñita
Día 8948 – La 5ta 0 – Tarde 5590 – La 5ta 5