Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 23 de marzo de 2026 en Colombia

–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 23 de marzo de 2026 en el territorio colombiano:

Dorado

Noche 2885 – La 5ta 5

Culona

Día 6277 – Noche

Paisita

Día 3851 – La 5ta 1 – Noche 8345

Chontico

Día 8554 – La 5ta 2 – Noche

Sinuano

Día 1979 – La 5ta 7 – Noche

Cash Three

Día 196 – Noche

Play Four

Día 7559 – Noche

Caribeña

Día 3683 – La 5ta 3 – Noche

Motilón

Tarde 7813 – La 5ta 5 – Noche

Antioqueñita

Día 8948 – La 5ta 0 – Tarde 5590 – La 5ta 5