Tras tragedia del avión militar en Putumayo, presidente Petro ordena gestión inmediata para modernizar capacidades de Fuerzas Militares

–El presidente Gustavo Petro convocó una reunión inmediata del sector Defensa y Planeación Nacional para aprobar el documento Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) orientado a la compra de equipos y armamento moderno que permita mejorar las capacidades de las Fuerzas Militares.

“No daré más tiempos, es la vida de los jóvenes la que se pone en juego. Por eso contra viento y marea modernicé la flota estratégica aérea y he pedido la compra inmediata de helicópteros y aviones de carga y tropa para ampliar la capacidad de transporte y movilidad de tropas en regiones casi extinguidas por el insuceso de los helicópteros rusos hoy vetados», escribió el jefe de Estado en X.

En el mismo sentido, el presidente agregó: “La directora de Planeación y el ministro de Defensa deben reunirse conmigo para aprobar el Conpes de la compra de armamento, comenzando con los antidrones, y se financiará con vigencias futuras como proyecto estratégico».

Asimismo, el mandatario llamó la atención sobre los procesos burocráticos en las Fuerzas Militares, que han retrasado la modernización de las capacidades de las tropas en tierra, mar y aire.

“La renovación del armamento de las Fuerzas Militares es una decisión de mi presidencia desde hace años. Las dificultades burocráticas en la administración militar no han permitido realizar el Conpes/Confis desde hace un año que lo pedí», subrayó.

Ante el retraso en los procesos, el jefe de Estado fue enfático en señalar: “Si los funcionarios administrativos civiles o militares no están a la altura de este reto deben ser retirados».

Reiteró su llamado a que en el proceso de modernización de las capacidades militares haya transparencia: “Persona que se robe un peso es un asesino de nuestras tropas».

Además, el presidente Petro especificó que, a diferencia de algunos informes de prensa, las capacidades de las Fuerzas Militares se vienen evidenciando desde hace 15 años y no en su Gobierno.

“Mi decisión ha sido modernizar por completo su armamento: antidrones, fusiles hechos en Colombia, vehículos con blindaje nacional, flota Gripen estratégica, helicópteros para profundizar ataques, helicópteros y aviones de carga y tropa de gran tamaño», manifestó.

Sobre el accidente del Hércules de la FAC, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, indicó que el siniestro ocurrió mientras la aeronave “despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública».

El titular de la cartera de Defensa informó en su cuenta en X que unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos y que aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del accidente.

“Hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial», enfatizó Sánchez, quien agregó: “Se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente».

Finalmente, el ministro expresó sus condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y pidió respeto a su dolor.

“Es un evento profundamente doloroso para el país. Que nuestras oraciones acompañen y alivien en alguna medida», aseveró.