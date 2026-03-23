Sembrar 6.500 nuevos árboles y arbustos en Bogotá: la meta del Jardín Botánico para 2026

Foto: Jardín Botánico de Bogotá (JBB)

Durante las primeras dos semanas de marzo, las cuadrillas del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) renaturalizaron, con participación activa de la comunidad, parques, separadores viales y andenes de Bosa, Engativá, Fontibón, Kennedy, Santa Fe, Teusaquillo, Suba, Usaquén y Usme.

De lunes a viernes, un centenar de ingenieros, técnicos y operarios de la Subdirección Técnica Operativa de la Entidad, en compañía de los profesionales sociales, lograron la plantación o replantación de 560 árboles y arbustos de varias especies.

En Lagos de Torca, futuro proyecto urbanístico ambiental de Usaquén que contará con el parque metropolitano más grande de Bogotá, fueron recuperados más de 300 individuos vegetales. En 23 hectáreas, el JBB ha plantado más de 12.400 árboles y arbustos de 98 especies como roble, caucho Tequendama, nogal, cedro, fucsia boliviana, árbol del hierro, sietecueros, arrayán, guayabo del Perú, salvia, aliso y pichuelo”.

Mientras tanto, en la localidad de Usme, se realizaron dos jornadas de replante en el parque Villa Alemana, un sitio que se renatualizó con 70 nuevos árboles y arbustos. La localidad de Engativá también aumentó su verde con nueve individuos arbóreos nuevos en el barrio Las Ferias y 22 replantes, en especial en los contenedores del sector de Montecarlo. Para la Zona Urbana por un Mejor Aire (ZUMA) del apogeo, el parque vecinal Jardín Olarte de Bosa, reverdeció con 17 nuevos ejemplares.

Con el objetivo de que Bogotá sea más biodiversa y resiliente al cambio climático, las jornadas incluyeron la recuperación del arbolado joven que se vio afectado por factores climáticos o antrópicos en la calle 116, entre la carrera 9 y la avenida Suba. En La Felicidad, barrio residencial de la localidad de Fontibón, se recuperaron 10 árboles de especies como nogal, cedro y guayacán de Manizales. Por su parte, en el colegio Las Margaritas, en Kennedy, se plantaron dos yarumos con la participación de estudiantes de colegio.

Sitios icónicos también se renaturalizaron

El parque Metropolinano Simón Bolívar, pulmón verde de Teusaquillo, recibió 11 replantes de especies como chicalá rosado, chicalá amarillo, fucsia arbustiva y mermelada. Para el caso del parque Tercer Milenio, en la localidad de Santa Fe, el JBB ha plantado un centenar de individuos nuevos desde el año 2025.

El JBB también también hizo presencia en la Academia Colombiana de la Lengua, un monumento patrimonial de la localidad de Santa Fe donde se plantaron ocho chicalás amarillos, olivos, palmas de cera, palo santo y mermelada.

La administración distrital le cumple a Bogotá. En 2026 continuarán las actividades de plantación, replante, riego, poda y fertilización, en un trabajo articulado con entidades del Distrito y toda la ciudadanía.