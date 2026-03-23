Tragedia del Hércules de la Fac: Reportan inicialmente 8 muertos y 83 heridos, 14 en estado crítico

–(Fotos- redes sociales). Por lo menos ocho muertos y 83 heridos, 14 de ellas en estado crítico, es hasta ahora el saldo inicial del accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), que se registró poco después de despegar del municipio de Puerto Leguizamo con destino al municipio de Puerto Asis, ambos ubicados en el departamento de Putumayo.

Hasta el momento hubo 77 heridos en el hospital, un muerto, 43 personas por establecer su estado. Aún no se conoce las causas del accidente del avión Hércules. Fuerza a las familias de los soldados jóvenes de la Patria. pic.twitter.com/Eanr2NrfkK — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 23, 2026

Atención: Un avión Hércules de la @FuerzaAereaCol se accidentó saliendo de La Tagua, Putumayo. 110 soldados iban a bordo. Ya han sido rescatados 20 militares heridos. Situación en desarrollo. Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/Jgb4tw74aP — Ricardo Ospina (@ricarospina) March 23, 2026

El presidente Gustavo Petro, en su cuenta en X reportó «83 militares jóvenes vivos hasta ahora», y subrayó que «es el pueblo del Putumayo quienes los salvaron de la muerte, pasaron hasta la pista del aeropuerto y llevaron agua y amor a los muchachos».

¡Así es! La ayuda, la solidaridad, no importan las diferencias, ni la región, ni el color de tu piel, así es que se salva a la especie humana. Ayuda es el sentido más profundo de la humanidad. pic.twitter.com/o58gNHzsNa — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 23, 2026

El jefe del Estado también indicó: «Espero que la médica gerente del hospital militar responda al máximo de capacidad. Para quienes no se puedan transportar deben llegar los hospitales de guerra que compré, transportables y médicos y médicas deben llegar al lugar incluído el hospital de guerra movible que le entregué a Bogotá y no sé dónde está».

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, señaló en un comunicado que la aeronave, que transportaba tropas del Ejército Nacional, se encontraba en condiciones de aeronavegabilidad y la tripulación estaba debidamente cualificada.

La aeronave, con 114 pasajeros y 11 tripulantes, se accidentó poco después del despegue, cayendo a tierra a aproximadamente 1,5 km del aeródromo y se incendió.

«Como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó, lo cual corresponde a lo que se escucha en algunos videos que circulan en redes sociales», reseñó.

El jefe de la cartera de Defensa señaló que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales.

Sobre la tragedia, el General Carlos Fernando Silva Rueda, Comandante de la Fuerza Aerea, entregó un primer reporte hacia las 12 y 37 de la tarde:

Declaraciones del señor General Carlos Fernando Silva Rueda, Comandante de la @FuerzaAereaCol, sobre el accidente de la aeronave C-130 Hércules de hoy 23 de marzo del 2026 en Puerto Leguízamo Putumayo. pic.twitter.com/P48VyDS0oV — Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) March 23, 2026

La Fuerza Aeroespacial Colombiana informó posteriormente que continuaba desplegando todas sus capacidades para atender la emergencia ocasionada por el accidente aéreo.

-Aeronave King 350 aterrizó en CATAM con tres heridos, quienes fueron trasladados al Hospital Militar.

-Avión C-130 Hércules realiza el traslado masivo de 48 heridos en la ruta Puerto Leguízamo – Bogotá.