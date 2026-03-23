Cortes de luz este martes 24 de marzo de 2026 en Bogotá, Funza, Mosquera y Chía

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este martes 24 de marzo de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Funza, Mosquera y Chía, Cundindmmarca.

Localidad de Antonio Nariño

Barrio Ciudad Jardín Sur. De la calle 17 sur a calle 19 sur entre carrera 9 a carrera 11. Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio Quinta Camacho. De la calle 66 a calle 72 entre carrera 10 a carrera 12. Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Los Rosales. De la calle 80 a calle 82 entre carrera 3 a carrera 5. Desde las 7:45 a. m. hasta las 13:30 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Quiba. De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 78 sur a calle 80 sur. Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Ciudad Kennedy Central. De la calle 34 sur a calle 36 sur entre carrera 77 a carrera 79. Desde las 7:15 a. m. hasta las 4:45 p. m.

Localidad Puente Aranda

Barrio Los Ejidos. De la calle 9 a calle 11 entre carrera 39 a carrera 41. Desde las 8:15 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Samper. De la calle 32 a calle 35 entre carrera 12 a carrera 14 – Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Tibabuyes occidental. De la carrera 151 a carrera 153 entre calle 142 a calle 144. Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Estrella. De la carrera 18 a carrera 28 entre calle 25 a calle 29. Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

Barrio Galerías. De la calle 52 a calle 54 entre carrera 24 a carrera 26. Desde las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Barrio La Soledad. De la calle 33 a calle 38 entre carrera 20 a carrera 27. Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

Barrio Teusaquillo. De la carrera 16 a carrera 24 entre calle 26 a calle 35. Desde las 5:00 a. m. hasta las hasta las 9:00 p. m.

Localidad de Tunjuelito

Barrio Samore. De la calle 48 sur a calle 50 sur entre carrera 25 a carrera 27. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Tunjuelito. De la calle 55 sur a calle 57 sur entre carrera 11 a carrera 13. Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio La Calleja. De la calle 131 a calle 133 entre carrera 18 a carrera 20. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

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Municipios aledaños a Bogotá

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Funza, Cundinamarca

Vereda Funza Florida. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Mosquera

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 1 este a carrera 3 este entre calle 17 a calle 19, calle 11 a calle 13 entre carrera 0 a carrera 2.

Chía, Cundinamarca

Sector Bojacá. De carrera 2 a carrera 4, entre calle 18 a calle 20, calle 34 a calle 36 entre carrera 0 a carrera. Desde las 7:30 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.