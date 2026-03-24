Alta congestión en Vía La Calera y en calle 13: movilidad en Bogotá y rutas de TransMilenio hoy martes 24 de marzo

Foto: @BogotáTránsito.

Durante la mañana de hoy martes 24 de marzo de 2026, se registra alta congestión en la vía Bogotá-La Calera en el kilómetro 3,5 y en la calle 13 con carrera 128 hay alta congestión por accidente de tránsito. Estas situaciones pueden generar afectación en la operación de rutas TransMiZonal de TransMilenio. ¡Informáte y planifica tus recorridos!

Así están las vías en Bogotá y las rutas de TransMilenio, hoy martes 24 de marzo de 2026

Alta cogestión en la vía Bogotá-La Calera

Corte 8:29 a. m.

El vehículo varado es orillado. Unidades en terreno continúan realizando gestión del tráfico para mejorar las condiciones de movilidad, ya que registra tránsito lento vía La Calera-Bogotá, al descenso.

Corte 6:50 a. m.

? Bus zonal varado en la localidad de Chapinero, en el kilómetro 3,5 de la vía Bogotá-La Calera en el ingreso al barrio San Luis. ? Se registra congestión vehicular en el corredor, grupo guía en desplazamiento.

Alta congestión en la calle 13 con carrera 128 por accidente de tránsito

Corte 7:30 a. m.

Unidades de grupo guía y Tránsito apoyan gestión del tráfico en la avenida Centenario o calle 13 al oriente, para descongestionar el corredor que registra represamiento vehicular desde vía nacional hasta el sector Recodo.

Corte 6:25 a. m.

Siniestro vial o accidente de en la localidad de Fontibón, entre bus zonal y tractocamión en la avenida Centenario o calle 13 con carrera 128, sentido oriente-occidente. Grupo guía en el punto, unidad de Tránsito asignada. Paso restringido.