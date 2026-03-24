Crimen de Miguel Uribe: Imparten órdenes de captura contra 7 cabecillas de la segunda Marquetalia

–La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, y el director de la Policía Nacional, general Willian Oswaldo Rincón, anunciaron este martes la expedición de 7 ordenes de captura contra igual número de cabecillas de las disidencias de las Farc de la segunda Marquetalia, como presuntos ordenadores del asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, teniendo en cuenta el testimonio de alias «el viejo», previamente a ser condenado a 22 años de cárcel por el crimen perpetrado el sábado 7 de junio de 2025, en el barrio Modelia de Bogotá.

Simultáneamente, confirmaron las recompensas por información que conduzcan a la localización de los siete sujetos para hacer efectiva las capturas.

Las recompensas oscilan entre 5 mil, 4 mil, 2 mil y 500 millones de pesos, de acuerdo con su puesto de mando en la cúpula de la organización criminal.

Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’, quien es el fundador y máximo cabecilla tiene una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos por su captura y siguen en su orden:

-Gener Garía Molina, alias ‘Jhon 40’, hasta 4.000 millones

-José Manuel Sierra, alias ‘Zarco Aldiniver’, hasta 4.000 millones

-Jhon Jairo Bedoya Arias, alias ‘Rumba’, hasta 2.000 millones

-Alberto Cruz Lobo, alias ‘Enrique Marulanda’, hasta 2.000 millones

-Diógenes Medna Hernández, alias ‘Gonzalo’, hasta 2.000 millones y,

Kendry Téllez Álvarez, alias ‘Yoko’ hasta 500 millones

Alias ‘Zarco Aldiniver’ fue incluido en la lista de los más buscados por el asesinato de Uribe Turbay pese a que recientemente se informó que fue muerto en una emboscada en la frontera con Venezuela. Según la fiscal Camargo, no hay pruebas de que este sujeto verdaderamente haya muerto.

La búsqueda del cartel de la segunda Marquetalia se centra en la misma zona fronteriza colombo-venezolana, de acuerdo con los trabajos de inteligencia, en desarrollo de los cuales se recopilaron testimonios, registros de comunicaciones y análisis de geolocalización de celulares.

Según la fiscal las evidencias indican que el magnicidio se ejecuto «movido por una determinación de fuerza de mayor jerarquía, expresada en la intención de la segunda Marquetalia de ocasionar un impacto sobre la democracia y los procesos políticos del país”.