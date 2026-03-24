Bogotá le dice no a la explotación económica de animales en el espacio público

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) anunció la expedición del Decreto 069 de 2026, mediante el cual se adopta el Plan para un Espacio Público Libre de Explotación Económica de Animales y Maltrato Animal en Bogotá. Para la Administración distrital este es un paso histórico para fortalecer la protección y el bienestar de los animales en el Distrito y el uso adecuado del espacio público.

Dentro del diagnóstico realizado por el IDPYBA se pudieron comprobar casos de tenencia irresponsable, actos de crueldad y maltrato, desatención o desconocimiento de las necesidades básicas de cada especie y su hábitat.

Este decreto marca un antes y un después en la forma en que entendemos nuestra relación con los animales en la ciudad. No solo estamos protegiendo su vida y bienestar, también el Distrito permite acompañar a las personas hacia alternativas dignas y sostenibles, libres de maltrato, aseguró Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA.

Estas actividades involucran especies mayores como llamas, alpacas y caballos, además de animales domésticos no convencionales, de compañía, utilizadas para actividades con fines de lucro que exponen su integridad por las condiciones en que se desarrollan.

El IDPYBA será la entidad encargada de acoger, custodiar y promover la adopción responsable de las especies mayores que ingresen al programa, asegurando que no vuelvan a ser sometidas a ningún tipo de explotación.

Etapas para la implementación de un enfoque integral Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA)

Con esta medida, Bogotá priorizará la protección de la vida e integridad de los animales, no obstante, también reconoce la necesidad de acompañar a las personas y familias que dependen económicamente de estas prácticas.

Para facilitar la transición hacia otras dinámicas productivas, la implementación del Plan contempla tres fases para su ejecución.

Caracterización: tanto a animales como a personas en situación de vulnerabilidad que ejercen estas actividades, a cargo de IDPYBA y el Instituto para la Economía Social (IPES).

Oferta institucional: la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), junto al IPES y el Instituto Distrital de Turismo (IDT), formulará una ruta de atención para la adaptación laboral, reconversión productiva y sustitución o compensación de animales, dirigida a población vulnerable y basada en la oferta institucional de formación y apoyo empresarial.

Implementación: se realizará de manera progresiva y gradual, garantizando la atención diferencial y focalizada de la población humana y animal caracterizada.

Asimismo, el Distrito adelantará campañas pedagógicas para promover una cultura ciudadana basada en el respeto, el cuidado y la protección de los animales, incentivando prácticas de turismo, recreación y cultura libres de maltrato.

Recuerda, denunciar a tiempo salva vidas

Para reportar cualquier vulneración a los derechos de los animales, puedes recurrir a alguno de estos canales de comunicación

Línea de Emergencias 123.

Correo institucional: proteccionanimal@animalesbog.gov.co

Sede Presencial: Carrera 10 No 26 – 51 – Edificio Residencias Tequendama – Torre Sur, Piso 5

Sistema Bogotá Te Escucha en donde se pueden adjuntar fotos y/o videos como evidencia.

Directamente ante las autoridades competentes: Fiscalía o Inspecciones de Convivencia y Paz.

Bogotá avanza hacia un modelo de ciudad, donde el disfrute del espacio público se convierte en el reflejo de una ciudad empática, cuidadora de la vida, libre de maltrato y explotación económica de animales.