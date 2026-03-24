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    Candidata presidencial de Centro Democrático demanda Decreto de Petro que otorga superpoderes a los sindicatos grandes

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Ante el Consejo de Estado, la candidata presidencial Paloma Valencia, radicó una demanda contra el Decreto que le otorga superpoderes a los sindicatos grandes, bajo el argumento de que «el Gobierno no puede crear negociaciones sindicales por sectores obligatorias para todas las empresas, sin importar si están en quiebra o no tienen los recursos para pagar las exigencias. Esto es una sentencia de muerte para las mipymes».

    Añade en su cuenta en X que el gobierno tampoco puede obligar a las empresas a entregarle a los sindicatos toda su información financiera, incluyendo los secretos empresariales, y mucho menos crear una especie de impuesto que todos los trabajadores deben pagarle a los sindicatos, sin importar si son parte de ellos.

    «Esto es abiertamente ilegal. Quieren crear una extorsión permanente durante elecciones», puntualizó.

    Señala que a pesar que el Congreso negó estas normas absurdas en la Reforma Laboral, Petro se cree Rey y quiere pasar por encima de la Constitución. «Le encanta legislar por Decreto», remarcó y subrayó: «Aquí estamos para dar la batalla y defender a los colombianos de los abusos del Gobierno».

    El decreto demandado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, es el 234 del 6 de marzo de 2026 «por el cual
    se subroga el Capítulo 7 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, único Reglamentario del Sector Trabajo y se dictan disposiciones sobre negociación colectiva unificada por niveles, con las organizaciones de trabajadores del sector privado, las y los trabajadores oficiales», emitido por el Ministerio del Trabajo.

    Pide concretamente que se declare la suspensión provisional y la nulidad de la disposición.

    De otro lado, Paloma Valencia, la aspirante presidencial de Centro Democrático, anuncia en la misma red social que solicitó a la Corte Constitucional que aclare el Auto que suspendió la entrada en vigencia de la Reforma Pensional y determine si los fondos de pensiones deben o no entregar esos recursos.

    Advierte que el Gobierno quiere usar el único artículo vigente de la Reforma Pensional para obligar a los fondos de pensiones a entregarle $25 billones en menos de 15 días, a pesar que el Banco de la República advirtió que eso es ilegal.

    «Esto es un mico gigante. Quieren una caja billonaria durante elecciones. ¿Están desesperados por impulsar a Iván Cepeda? ¿Les preocupó que se estancó en las encuestas?», cuestiona.

    Y finaliza precisando: «Quieren apoderarse del ahorro de los trabajadores a toda costa, pero defenderemos hasta el final el dinero de las pensiones de los colombianos. Si publican el Decreto, lo demandaremos de inmediato. Confiamos en las Cortes».

    A los anuncios de Paloma Valencia, reaccionó el presidente Gustavo Petro:

    A ello, la candidata presidencial respondió:

    Siempre he defendido a Colombia, y lo seguiré haciendo. Su “paz total” es el fracaso en políticas públicas más grande que ha visto el país en 50 años y nos devolvió a la violencia. Han asesinado más de 21 mil jóvenes en su gobierno y el terrorismo ha subido 80%. La ciudadanía está extorsionada y regresó el secuestro. El asesinato de líderes sociales y masacres está en su máximo nivel.

    Su reforma pensional endeuda a las generaciones futuras de manera irresponsable. El envejecimiento poblacional de Colombia aconseja reforzar el componente de ahorro del sistema.

    Su propuesta de reforma a la salud y su gestión del sistema generó una crisis que tiene a Colombia sin atención médica, sin medicamentos y que dejó en evidencia su incapacidad de construir sobre lo construido.

    Su reforma laboral es, a su vez, un libro texto de escasísima creatividad e ideas vetustas y anacrónicas que revive dinosaurios en vez de crear las condiciones para insertar a Colombia en la revolución de la inteligencia artificial y de las comunicaciones, con garantías adecuadas para los trabajadores.

    Pero a diferencia suya, puedo pensar que usted no tenía malas intenciones. Entiendo que simplemente es un hombre pequeño y profundamente confundido. Le quedó grande la presidencia.

    Bienvenidos todos los defraudados de este mal gobierno, finalizó.

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