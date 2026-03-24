Fuerte choque Gustavo Petro-Iván Duque en medio de la tragedia del Hércules C130

–Luego que el presidente Gustavo Petro afirmara que había que averiguar quién fué el contratista «y por qué se le ocurrió a (Iván) Duque comprar una chatarra», vino la respuesta del exmandatario de Centro Democrático, exigiendole al jefe del Estado que «deje de ser tan ruin y falto de inteligencia, y de hacer política con tragedias» y que mas bien «haga una investigación que incluya el peso del avión al despegar y el tamaño de la pista, para que estas cosas no sucedan».

Además, Duque señaló: «Gustavo, ya le queda poco para que se despierte de su sueño de “emperador” cósmico. El actual comandante de la Fuerza Aérea, el general Carlos Silva, fue jefe de Casa Militar durante tres años y luego lo designé jefe de Operaciones Aéreas; y el anterior comandante de la Fuerza Aérea, el general Luis Carlos Córdoba, fue mi gerente de Satena. Los dos le pueden contar el trabajo riguroso de mi gobierno con la Fuerza Aérea Colombiana».

Igualmente, insto a Petro a dejar «de consumir tanto “café” en las mañanas, que le está afectando el discernimiento y el juicio. Respete a las víctimas y asuma, si es que puede, la dignidad del cargo».

El presidente Gustavo reaccionó:

«No contestó usted mi pregunta sobre cómo fueron las modalidades del contrato para comprar un avión tan viejo. ¿El que usted compró para sus vuelos en presidencia o el que compraron para los generales de la policía eran tan viejos como el que se accidentó ayer?

¿Por qué compró usted un avión tan viejo? ¿Quién le aconsejó tamaña tontería, su ministro Palacios? ¿Qué hicieron su ministro Restrepo o Carrasquilla o su director de estadística?

Y por supuesto, Iván Duque replicó:

«Gustavo, cálmese, respire e infórmese. ¿Ya vamos en regalos? Es decir, ya se dio cuenta de que no se compró».

Duque explicó que el avión fue donado por los EE. UU., como muchos otros, producto de una cooperación histórica que usted puso en riesgo y agregó que esos aviones siguen operando con el mismo modelo en 50 países.

«Haga una investigación rigurosa y averigüe la conexión entre el peso del avión al despegar y el tamaño de la pista», subrayó y complementó: «Deje su mediocridad y vileza con las víctimas. Le quedan pocas semanas para volver a su mera condición de tuitero compulsivo, que es en lo que usted convirtió la Presidencia, además de sus múltiples actos de indignidad».

Un ejército no puede defender ni a su pueblo con regalos chatarra. Lo que no les sirve no los regalan y sale más costoso el regalo que comprarlo nuevo. Desde el primer día de gobierno he pedido comprar uno nuevo o hacerlo nosotros mismos. pic.twitter.com/5ky3X9TT3A — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 24, 2026

Poco después, el presidente Gustavo Petro defendió la negociación hecha por su gobierno para cambiar los aviones Kfir de la Fuerza Aérea al tenor de este comentario en X: «Mientras hablaba de Gripen, nuestros soldados volaban sin lo mínimo».

Al respecto, el mandatario cuestionó: «Y todavía querían seguir volando en los Kfir de hace 50 años. Enamoradas de la muerte».

Y puntualizó: «Claro que cambié los Kfir para que no murieran pilotos y claro que ordené hacer un Conpes hace un año para reemplazar los Hércules y los helicópteros y los fusiles y aumentar las lanchas en ríos bajos, mil veces lo solicité y que extraño, no han querido hacer el Conpes».

Para concluir señaló: «Hoy en el consejo de ministros hablaremos de la modernización de las fuerzas armadas y el por qué del letargo para asumirla».