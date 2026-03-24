Cauca: Un policía muerto y cinco heridos, así como diez civiles, deja ataque con explosivos; un soldado perdió la vida en combates

–En un atentado con explosivos sobre la Vía Panamericana en el Cauca murió un policía y cinco mas resultados gravemente heridos, confirmó el director de la institución policial, General William Oswaldo Rincón Zambrano. Diez civiles que transitaban por el sitio, tambien resultaron lesionados.

La acción terrorista, cuya autoría no se ha establecido, se registró en el sector de La Piedras, entre los municipios de Timbío y Rosas, «donde lamentablemente el patrullero Juan David Grande Cantero perdió la vida y cinco uniformados resultaron heridos, mientras cumplían con su deber de verificar la presencia de explosivos en la vía Panamericana», precisó el General Rincón Zambrano.

Entre los heridos se confirman los subintendentes Juan David Ortiz Gómez y Néstor Jiménez y el patrullero Miguel Papajoy Muñoz.

Se registró un atentado con explosivos contra una patrulla de la Policía en la vía Panamericana, entre Timbío y Rosas, Cauca. Un uniformado murió y tres más resultaron heridos. pic.twitter.com/ipAxyAwIuV — Mauricio Vanegas (@Marovaan) March 23, 2026

«Este hecho violento enluta al país y evidencia, una vez más, el impacto devastador de la violencia. Nos solidarizamos con la familia del uniformado fallecido, elevando un mensaje de acompañamiento en este momento de profundo dolor», señaló el director de la Policía Nacional .

Además extendió su solidaridad y apoyo a los 10 ciudadanos que también resultaron lesionados, deseándoles una pronta recuperación.

«Una vez más, queda en evidencia que a los criminales no les importa la vida de los colombianos ni la tranquilidad de nuestras comunidades», subrayó.

Ataque contra unidades de la Policía se registró en la vía Panamericana, entre los municipios de Timbío y Rosas, en el sector de Río Las Piedras. De acuerdo con reportes iniciales, varios uniformados resultaron lesionados y están siendo trasladados. pic.twitter.com/SgX1ezibHx — Sucesos Cauca (@sucesoscauca) March 23, 2026

De otro lado, el Comando de la Tercera División del Ejército, informó que en la vereda La Paz, corregimiento La Hacienda, municipio de El Tambo, en el mismo departamento del Cauca, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4, en desarrollo de operaciones militares, sostuvieron un combate contra integrantes de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.

Agregó que como resultado de esta acción, lamentablemente fue asesinado el soldado profesional Carlos Asprilla Alomia, quien se encontraba en cumplimiento del deber en esta zona del suroccidente del país.