Estos son los dos policías muertos en el accidente del Hércules de la FAC en el Putumayo

–Dos agentes de la Policía que viajaban entre los 125 ocupantes del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea, que perdieron la vida, fueron identificados por la dirección de la institución. Se trata del Subintendente Ariel Leonardo Villota Guevara y el patrullero, Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez.

Con ellos, murieron 58 soldados y seis miembros de la Fuerza Aérea, estos últimos hacían parte de la tripulación de la aeronave que se estrelló luego de decolar del aeropuerto de Puerto Leguizamo.

El director de la Policía, General William Oswaldo Rincón Zambrano, lamentó profundamente el trágico accidente del avión Hércules de la Fuerza Aerea y expresó que desde la institución «acompañamos con respeto y solidaridad a las familias de quienes resultaron afectados, así como a nuestros compañeros de la Fuerza Pública».

En este momento, el país requiere prudencia, respeto y unión. Nuestras oraciones están con ellos.