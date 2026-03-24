Pakistán, Turquía y Egipto entrarían a mediar para terminar la guerra entre Irán, EE. UU. e Israel

–(Imagen primer minisro @CMShehbaz). Pakistán se ofreció este martes como un potencial mediador entre Estados Unidos, Israel e Irán, en medio del conflicto que estalló en Oriente Medio el 28 de febrero pasado. La república islámica encabezaría esta iniciativa de mediación junto a Turquía y Egipto.

Además, su capital, Islamabad, se ofrecerá como sede de las negociaciones de paz, apoyándose en los vínculos de su cúpula militar con Teherán y en la relación que mantiene con el presidente estadounidense, Donald Trump.

A través de su cuenta en X, Shehbaz Sharif, primer Ministro de la República Islámica de Pakistán, aseguró que su país «acoge con beneplácito y apoya plenamente los esfuerzos en curso para proseguir el diálogo a fin de poner fin a la GUERRA en el Oriente Medio, en interés de la paz y la estabilidad en la región y más allá».

Además señaló que «sujeto al consentimiento de Estados Unidos e Irán, Pakistán está dispuesto y honrado de ser el anfitrión para facilitar conversaciones significativas y concluyentes para una solución integral del conflicto en curso».

Pakistan welcomes and fully supports ongoing efforts to pursue dialogue to end the WAR in Middle East, in the interest of peace and stability in region and beyond. Subject to concurrence by the US and Iran, Pakistan stands ready and honoured to be the host to facilitate… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) March 24, 2026

A propósito del tema, el medio estadounidense Axios ha informado que los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner podrían reunirse con una delegación iraní en Pakistán esta misma semana, con la posible participación del vicepresidente JD Vance.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no desmintió los informes, afirmando que «las especulaciones sobre reuniones no deben considerarse definitivas hasta que la Casa Blanca las anuncie formalmente».

El lunes, Trump afirmó haber mantenido conversaciones «muy buenas y productivas» con Teherán para alcanzar el fin de las hostilidades y aseguró que los contactos continuarán a lo largo de la semana.

Por su parte, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, declaró el lunes que habló con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y le prometió la ayuda de Islamabad para lograr la paz en la región.

Aunque Teherán ha negado la existencia de diálogo directo con EE. UU., el portavoz de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, admitió haber recibido mensajes de «países amigos» sobre la petición estadounidense de negociar, pero negó que se hubieran celebrado dichas conversaciones, según informó la agencia oficial iraní IRNA. (Información DW).