¿Busca empleo en Bogotá?: acceda a 185 vacantes este martes 24 de marzo en dos Ferias de Empleo

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 185 vacantes para asesor de servicio, auxiliar de producción, asesor comercial, auxiliar de enfermería, gestor de soluciones financieras, auxiliar de cocina, barman, steward, asesor de servicios y más con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá este martes 24 de marzo de 2026. La estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) llega con dos Ferias de Empleo presenciales en Santa Fe y Fontibón. ¡Conoce aquí todos los detalles!

Feria de Empleo presencial con 85 vacantes de ‘Talento Capital’ en Fontibón, al occidente de Bogotá

Accede a 85 vacantes para asesor de servicio, auxiliar de producción, asesor comercial de moda y promotor, auxiliar de enfermería, gestor de soluciones financieras, operarios de producción y empaque, mecánico III, costurero o costurera de confección y armador de módulo, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada JOB&TALENT CO S.A.S¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

? Nivel educativo: Desde bachillerato.

??? Experiencia: Mínimo seis meses.

Asiste este martes 24 de marzo de 2026 de 8:00 a.m. a 12:00 m. en el Centro Empresarial Dorado Plaza, ubicado en la calle 26 #85D-55 Módulo 1, Oficina 215.

Lleva tu hoja de vida y documento de identificación.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), haciendo clic o ingresando aquí.

Feria de Empleo presencial con 100 vacantes de ‘Talento Capital’ en el Centro Internacional de Bogotá

Accede a 100 vacantes para auxiliar de cocina, barman, steward, hostess (cargo dirigido a mujeres) y asesor de servicios, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada Nuestra Cocina Artesanal (Parmessano y Todo Fresa). ¿Te interesa?

Detalles de los cargos:

? Nivel educativo: Desde bachiller.

??? Experiencia: Mínimo seis meses recientes.

Asiste este martes 24 de marzo de 2026 de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. en la carrera 13 #27-00 en el Edificio Bochica, Local 12, ubicado en el Centro Internacional de Bogotá en la localidad de Santa Fe.

Lleva tu hoja de vida y documento de identificación.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), haciendo clic o ingresando aquí.

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y sus empresas aliadas, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.