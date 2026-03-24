Defensoría: Pese a anuncio del fin del paro del Eln en Bajo Baudó, persisten consecuencias de un confinamiento y afectación a las comunidades

–El Eln anunció el levantamiento del paro armado en el Bajo Baudó (Chocó) y aunque supuestamente ha cesado la restricción impuesta por el grupo armado ilegal, las comunidades siguen con miedo, en medio de confrontaciones y presiones tanto del Eln como del clan del golfo, alertó la Defensoría del Pueblo.

Según esta entidad, persisten las consecuencias de varios días sin acceso a bienes y servicios básicos, la interrupción de la asistencia escolar de niñas y niños, y la vulneración de los derechos territoriales de comunidades afrodescendientes e indígenas.

La Defensoría insta al Eln a cesar la estigmatización de las autoridades públicas, establecidas por la institucionalidad democrática para proteger y garantizar los derechos de la población.

«Estas autoridades cumplen su labor en condiciones sumamente adversas, agravadas por la acción de los grupos armados, que en muchos casos impide el funcionamiento mínimo de las instituciones», precisa.

Igualmente reitera su llamado «al Eln y a todos los actores armados a cesar esta práctica, así como los confinamientos —incluso parciales— que se han vuelto recurrentes. Su deber es respetar plenamente el derecho internacional humanitario (DIH) y mantener a las comunidades al margen de las hostilidades».

Y concluye: «El territorio no les pertenece: pertenece a las comunidades, en especial a los pueblos étnicos, cuya autonomía debe ser respetada y garantizada, con el apoyo de las autoridades locales y nacionales, para que puedan vivir en libertad».