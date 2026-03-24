Rusia expresa preocupación por la escalada en torno a Cuba y advierte que le seguirá prestando apoyo
–El ministro de Relaciones Exteriores del país euroasiático, Serguéi Lavrov, afirmó este martes que Rusia está preocupada por la escalada de la tensión en torno a Cuba y subrayó que se mantendrá solidaria con el Gobierno de La Habana en su derecho a seguir un camino de desarrollo soberano.
Durante su discurso en el Fondo Gorchakov para la Diplomacia Pública, el canciller aseveró que la escalada de tensión en torno a Cuba, sobre la que se intensifica la presión externa, suscita «serias preocupaciones».
«Reafirmamos nuestra solidaridad con nuestros amigos cubanos en su derecho a seguir un camino de desarrollo soberano, y seguiremos prestando a La Habana la ayuda y el apoyo necesarios, incluido el material», afirmó Lavrov. «La ayuda humanitaria es, en esta etapa, de gran importancia para nuestros amigos cubanos», expresó.
Hablando sobre los acontecimientos geopolíticos en América Latina y Oriente Medio, Lavrov denunció que se trata de una consecuencia directa de los intentos de Occidente por conservar los restos de su dominio.
Amenaza de EE.UU. a Cuba
El 29 de enero, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región. El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con «numerosos países hostiles», de acoger a «grupos terroristas transnacionales» y de permitir el despliegue en la isla de «sofisticadas capacidades militares y de inteligencia» de Rusia y China.
Sobre esas bases, se anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen contra la orden ejecutiva de la Casa Blanca.
El paso se da en medio de una escalada entre Washington y La Habana, que, sistemáticamente, ha rechazado esas alegaciones y ha advertido que defenderá su integridad territorial. El presidente de Cuba respondió que «esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales».
El pasado 7 de marzo, Trump anunció que «un gran cambio pronto llegará a Cuba», que —añadió— está llegando «al final del camino».
EE.UU. mantiene el bloqueo económico y comercial contra Cuba desde hace más de seis décadas. El embargo, que afecta gravemente a la economía del país, fue ahora reforzado con numerosas medidas coercitivas y unilaterales por parte de la Casa Blanca. (Información RT).