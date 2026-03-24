Mujer, conozca las rutas que puede activar si es víctima de violencia

Foto: Secretaría de Seguridad

Las mujeres en Bogotá tienen derecho a vivir en libertad y a sentirse seguras y acompañadas, por eso, desde la Secretaría de Seguridad se trabaja para garantizar su protección. Pero también para prevenir y atender los casos de violencias basadas en género.

Una de las primeras estrategias que está a disposición de aquellas personas que se sienten en riesgo es la Ruta Mujer, que funciona en articulación con la Secretaría de la Mujer y brinda un acompañamiento en el proceso de denuncia, así como la Ruta de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Violencias Basadas en Género, que nació en 2025 y busca prevenir los feminicidios.

¿Qué hacer si te sientes en peligro?

En primer lugar, si estás en un riesgo inminente, puedes llamar a la Línea de Emergencias 123, un servicio gratuito que opera todo el tiempo y activa casi de manera inmediata a la Policía, los bomberos y el servicio de ambulancias.

En Bogotá también opera la Línea Púrpura, para recibir atención:

Puedes llamar a la línea 018000112137

Escribir al WhatsApp 300 755 1846

Y en las 16 Casas de Justicia de Bogotá podrás recibir atención jurídica en cualquier caso de violencia, pero hay nueve Casas de Justicia que cuentan con la Ruta Mujer y allí te podrán brindar una atención más especializada y te acompañarán en todo el proceso de denuncia.

Casa de Justicia de Barrios Unidos.

Casa de Justicia de Ciudad Bolívar.

Casa de Justicia de Kennedy.

Casa de Justicia de Suba.

Casa de Justicia de San Cristóbal.

Casa de Justicia Bosa Campo Verde.

Casa de Justicia de Fontibón.

Casa de Justicia de Usme.

Casa de Justicia de Puente Aranda.

Además, la Secretaría de Seguridad tiene a disposición la Ruta de Violencias Basadas en Género (VBG), que se creó en 2024 y busca llegar más allá de la denuncia. Es decir, el objetivo es garantizar que las mujeres tengan un acceso real a la justicia.

Esto, porque se ofrece acompañamiento a la víctima, al ofensor y a las redes familiares. Porque la idea es transformar el entorno completo y así prevenir los feminicidios. Con este programa se intenta cambiar el concepto de justicia, porque no solo se espera un fallo, sino una reparación de los daños.

A esta Ruta de VBG se puedes llegar a través de la remisión de las comisarías de familias o la Fiscalía General de la Nación. Y, desde su puesta en marcha se han recibido 116 casos. En ellos se ha atendido a 69 víctimas, 77 ofensores y 53 integrantes de sus redes familiares.

Muchas de las personas que pasan por la Ruta muestran un agradecimiento. Como dijo una mujer de 29 años que prefirió no ser citada por su nombre, “estaba muerta en vida, pero después del programa empezó a reconocer su valor”.