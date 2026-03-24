‘Visit Bogotá Conecta’: nueva plataforma digital para descubrir la oferta de servicios de turismo de reuniones y eventos en la capital de Colombia

Foto: IDT.

Bogotá lanza una nueva aplicación o plataforma digital que concentra toda la oferta de servicios de turismo de reuniones y eventos. Se trata de ‘Visit Bogotá Conecta’, que será presentada de manera oficial este viernes 13 de marzo de 2026, en el Centro de Convenciones Ágora Bogotá, en el marco de EXPOMICE 2026.

La herramienta ‘Visit Bogotá Conecta’ es impulsada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Turismo (IDT), en articulación con la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), el Bureau de Convenciones de Invest in Bogotá y Fenalco, busca fortalecer el ecosistema del sector y consolidar a la capital como un destino competitivo para eventos nacionales e internacionales.

‘Visit Bogotá Conecta’ es una plataforma diseñada para facilitar la conexión entre la oferta y la demanda del turismo de reuniones, integrando en un solo lugar a empresas y prestadores de servicios que operan en los segmentos MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) y SMERF (Social, Military, Educational, Religious and Fraternal).

El lanzamiento se realizará este viernes 13 de marzo de 2026 en el Centro de Convenciones Ágora Bogotá, ubicado en la calle 24 #28-71), en el marco de EXPOMICE 2026, uno de los encuentros más relevantes para la industria MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) en el país y en América Latina. Este evento reúne a actores clave del sector para promover el desarrollo de la industria, compartir tendencias y fortalecer capacidades en temas como competitividad, innovación, sostenibilidad e integración.

Una plataforma para potenciar el ecosistema MICE de Bogotá

A través de ‘Visit Bogotá Conecta’, organizadores de eventos, empresas y entidades podrán Identificar de manera ágil y confiable proveedores especializados en la ciudad, facilitando la planeación y ejecución de encuentros corporativos, académicos, empresariales y sociales.

La plataforma integrará información sobre prestadores de servicios que cumplen con criterios de experiencia, trayectoria y formalidad, contribuyendo a fortalecer la competitividad del destino y a visibilizar la capacidad instalada del sector.

¿Cómo ser parte de ‘Visit Bogotá Conecta’?

Para formar parte de esta iniciativa, las empresas interesadas deberán cumplir con requisito como:

Diligenciar el formulario de inscripción, contar con antigüedad mínima de dos años.

Registro Mercantil vigente.

RUT actualizado.

Registro Nacional de Turismo (RNT) / si aplica.

Acreditar experiencia en la prestación de servicios para eventos en Bogotá.

Presentar su portafolio actualizado.

Las empresas con sede en otras ciudades también podrán participar, siempre que demuestren experiencia comprobada en la realización de eventos en Bogotá, mediante contratos, certificaciones o portafolios de servicios.

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Reconocimiento a quienes fortalecen la industria de reuniones

Durante el lanzamiento también habrá un momento especial denominado ‘Reconocimiento a las conexiones que suman valor’, que busca destacar a los actores que han contribuido al desarrollo, innovación y posicionamiento de Bogotá como un destino líder en la industria MICE.

Durante la jornada se entregarán reconocimientos en siete categorías que resaltan la excelencia y el impacto del sector durante 2025, como son:

Venue para grandes eventos en gran formato. Venue para eventos formato estratégico. Evento del año. Feria del año Venue convencional. Feria del año Venue no convencional. Trayectoria destacada de un prestador de servicios turísticos MICE. Toda una vida – Liderazgo en la industria MICE.

Bogotá, un destino estratégico para reuniones y eventos

Con el lanzamiento de ‘Visit Bogotá Conecta’, Bogotá reafirma su compromiso con el crecimiento del turismo de reuniones, un segmento clave para la economía de la ciudad, que genera empleo, dinamiza múltiples sectores productivos y posiciona a Bogotá como epicentro de negocios, conocimiento e intercambio internacional en América Latina.

La plataforma se proyecta como una herramienta estratégica para seguir fortaleciendo la articulación entre los actores del sector y potenciar el desarrollo del turismo de eventos en la capital colombiana.