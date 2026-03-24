Petro reafirma que fue la «junta del narcotráfico» la que ordenó matar a Miguel Uribe Turbay

–«Fue la junta del narcotráfico la que compró al jefe de la segunda Marquetalia, hoy asesinado por el Eln, para matar al Senador Uribe Turbay». Así lo afirma el presidente Gustavo Petro al recabar sobre el tema por un comentario que hizo en redes la exprecandidata presidencial Vicky Dávila.

De izquierda a derecha,

Iván Márquez, jefe de la Segunda Marquetalia, el grupo terrorista que ordenó matar a Miguel Uribe Turbay. Iván Cepeda, candidato presidencial de Petro, ‘El Heredero’. Jesús Santrich, narco que delinquía junto a Márquez y que cayó en Venezuela. ¿Qué… pic.twitter.com/B5huJZUcxV — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) March 21, 2026

«Nada de lo que dice usted es verdad», precisa el jefe del Estado, quien, en su nota en X, advierte, en primera instancia, que «Santrich fue entrampado por su amigo Néstor Humberto Martínez y hace rato está muerto».

Añade que Ivan Márquez «no está mandando en la segunda marquetalia por posible incapacidad irreversible y degenerativa».

Asegura, además, que «la segunda marquetalia con Iván Mordisco y el clan del golfo se supeditan es a la junta del narcotráfico, compuesta por esmeralderos con pasaporte internacional y conversaciones con la DEA», para concluir:

«Fue la junta del narcotráfico la que compró al jefe de la segunda marquetalia, hoy asesinado por el Eln, para matar al Senador Uribe Turbay».

El primer mandatario señala que la foto publicada por Vicky Dávila «muestra es el intento de Iván Cepeda ayudando a Santos a lograr la paz» y subraya que en esemomento «toda las farc estaba lista para la paz, pero el entrampamiemto de Néstor Humberto y el hacer trizas la paz de Duque, devolvió parte de las farc a las armas. Falta más constancia social en hacer la paz de verdad».

Finalmente, el presidente le dice a la excandidato: «Usted criminaliza la acción por la paz porque solo esperan sangre y muertos. Los hacedores de paz, según la biblia, serán bienaventurados. Tienen buen corazón y no se les pudre en medio del odio».