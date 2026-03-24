Trump afirma que tras diálogo con Irán retrasa nuevos ataques; régimen iraní lo desmiente

–El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la víspera que ordenó a su Departamento de Guerra posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes tras «conversaciones productivas» entre EE.UU. e Irán para la resolución de las hostilidades.

El líder republicano señaló en su red, Truth Social, que los dos países han mantenido en los últimos dos días «conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total» de sus hostilidades en Oriente Medio.

Basándose en el carácter y el tono de ese diálogo «profundo, detallado y constructivo», que dijo continuará a lo largo de la semana, apuntó que ha ordenado al Departamento de Guerra dicha paralización de nuevos ataques. Su orden se mantendrá dependiendo «del éxito de las reuniones y discusiones en curso», recalcó el presidente.

Sin embargo, en Teherán, las autoridades han negado tajantemente la existencia de cualquier diálogo con EE.UU. sobre supuestas negociaciones «productivas», y acusan a Washington de usar «noticias falsas» para salir del «atolladero» en el que se ha metido junto con Israel, así como para manipular los mercados financieros y petroleros.

Irán ha denunciado ataques estadounidenses e israelíes contra infraestructuras energéticas en la ciudad de Isfahán y en Jorramchar, donde habría sido alcanzada la tubería de gas de la central eléctrica, tras el ultimátum de 48 horas dado por Donald Trump a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz y su posterior orden de aplazar durante cinco días nuevos bombardeos contra objetivos energéticos iraníes.

En respuesta, el general del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Mohsén Rezaei, advirtió de «duras consecuencias» ante cualquier ataque a instalaciones vitales.

La semana pasada Teherán había advertido que en caso de sufrir nuevos ataques contra su infraestructura energética su respuesta no iba a tener «contención» y dejó claro que la represalia llevada a cabo hasta ahora había utilizado solo «una fracción» de su capacidad. (Información DW).