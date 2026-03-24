Cortes de luz este miércoles 25 de marzo de 2026 en Bogotá, Soacha, Mosquera, Chía, Cajicá y Zipquirá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este miércoles 25 de marzo de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha, Mosquera, Chía, Cajicá y Zipquirá, Cundinamarca.

Localidad de Chapinero

Barrio Chicó Norte. De la carrera 10 a carrera 12 entre calle 92 a calle 94 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Rincón de Galicia. De la calle 61 Sur a calle 63 Sur entre carrera 74 a carrera 76 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Engativá

Barrios Bosque Popular y La Estradita. De la carrera 67 a carrera 69 entre calle 63 a calle 65 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Los Mártires

Barrio Voto Nacional. De la carrera 14 a carrera 16 entre calle 10 a calle 12 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Comuneros. De la carrera 31 a carrera 35 entre calle 3 a calle 7 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio San Luis. De la carrera 9 a carrera 11 entre calle 33 Sur a calle 35 Sur – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Moralba. De la carrera 14 Este a carrera 17 Este entre calle 41 Sur a calle 43 Sur – Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:45 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Samper. De la calle 32 a calle 35 entre carrera 12 a carrera 14 – Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m.

Localidad de Suba

Barrio Estoril. De la calle 101 a calle 103 entre carrera 45 a carrera 47 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Estrella. De la carrera 18 a carrera 28 entre calle 25 a calle 29 – Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m.

Barrio La Soledad. De la calle 33 a calle 38 entre carrera 20 a carrera 27 – Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m.

Barrio Teusaquillo. De la carrera 16 a carrera 24 entre calle 26 a calle 35 – Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m.

Localidad de Tunjuelito

Barrio Venecia Occidental. De la carrera 55 a carrera 57 entre calle 46 Sur a calle 48 Sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

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Municipios aledaños a Bogotá

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Soacha – Comuna 6, Cundinamarca

Barrio El Futuro. De la carrera 1 Este a carrera 6 Este entre calle 5 a calle 8 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 3:30 p. m.

Mosquera, Cundinamarca

De la calle 14 a calle 16 entre carrera 3 Este a carrera 5. Desde las 9:30 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Chía, Cundinamarca

Sector Canelón. Desde las 9:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Cajicá, Cundinamarca

Veredas Canelón y Chuntame. Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:45 p. m.

Zipaquirá, en Cundinamarca

De la carrera 1 a carrera 3 entre calle 4 a calle 6 y de la calle 20 a calle 24 entre carrera 1 a carrera 6. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.