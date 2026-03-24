Cortes de luz este miércoles 25 de marzo de 2026 en Bogotá, Soacha, Mosquera, Chía, Cajicá y Zipquirá
–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este miércoles 25 de marzo de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha, Mosquera, Chía, Cajicá y Zipquirá, Cundinamarca.
Localidad de Chapinero
Barrio Chicó Norte. De la carrera 10 a carrera 12 entre calle 92 a calle 94 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Ciudad Bolívar
Barrio Rincón de Galicia. De la calle 61 Sur a calle 63 Sur entre carrera 74 a carrera 76 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Engativá
Barrios Bosque Popular y La Estradita. De la carrera 67 a carrera 69 entre calle 63 a calle 65 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Los Mártires
Barrio Voto Nacional. De la carrera 14 a carrera 16 entre calle 10 a calle 12 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Puente Aranda
Barrio Comuneros. De la carrera 31 a carrera 35 entre calle 3 a calle 7 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Rafael Uribe Uribe
Barrio San Luis. De la carrera 9 a carrera 11 entre calle 33 Sur a calle 35 Sur – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Localidad de San Cristóbal
Barrio Moralba. De la carrera 14 Este a carrera 17 Este entre calle 41 Sur a calle 43 Sur – Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:45 p. m.
Localidad de Santa Fe
Barrio Samper. De la calle 32 a calle 35 entre carrera 12 a carrera 14 – Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m.
Localidad de Suba
Barrio Estoril. De la calle 101 a calle 103 entre carrera 45 a carrera 47 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Teusaquillo
Barrio Estrella. De la carrera 18 a carrera 28 entre calle 25 a calle 29 – Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m.
Barrio La Soledad. De la calle 33 a calle 38 entre carrera 20 a carrera 27 – Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m.
Barrio Teusaquillo. De la carrera 16 a carrera 24 entre calle 26 a calle 35 – Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m.
Localidad de Tunjuelito
Barrio Venecia Occidental. De la carrera 55 a carrera 57 entre calle 46 Sur a calle 48 Sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.
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Municipios aledaños a Bogotá
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Soacha – Comuna 6, Cundinamarca
Barrio El Futuro. De la carrera 1 Este a carrera 6 Este entre calle 5 a calle 8 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 3:30 p. m.
Mosquera, Cundinamarca
De la calle 14 a calle 16 entre carrera 3 Este a carrera 5. Desde las 9:30 a. m. hasta las 6:00 p. m.
Chía, Cundinamarca
Sector Canelón. Desde las 9:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.
Cajicá, Cundinamarca
Veredas Canelón y Chuntame. Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:45 p. m.
Zipaquirá, en Cundinamarca
De la carrera 1 a carrera 3 entre calle 4 a calle 6 y de la calle 20 a calle 24 entre carrera 1 a carrera 6. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia
-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.