Brasil presenta el primer avión caza supersónico fabricado en casa

–(Imagen @LulaOficial).

El fabricante aeronáutico brasileño Embraer presentó este miércoles el primer caza F-39E Gripen fabricado en Brasil, marcando un hito para la soberanía y la industria de defensa nacional, según la Fuerza Aérea Brasileña. Se trata del primer avión de combate supersónico fabricado en el país, lo que la Presidencia del país destacó como un hito «inédito en América Latina».

Durante una ceremonia solemne en las instalaciones del fabricante brasileño en Sao Paulo, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, fue el encargado de bautizar al aparato rociándole una botella de champán sobre el fuselaje gris. El propio Lula calificó el momento en redes sociales como «muy simbólico, demostrando un país que cree en sí mismo, invierte en tecnología y reafirma su soberanía».

Hoje participei de um momento histórico para o nosso país. Apresentamos o primeiro caça supersônico produzido no Brasil, o F-39E Gripen, que é resultado de um projeto estratégico que envolve transferência de tecnologia, fortalecimento da indústria nacional e formação de… pic.twitter.com/ldtsQfNeep — Lula (@LulaOficial) March 25, 2026



«Este proyecto permite consolidar nuestro poder de disuasión, incrementando nuestra capacidad para garantizar la soberanía nacional y la seguridad regional», declaró durante el acto el ministro brasileño de Defensa, José Múcio. También presente en el evento, el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, destacó que «la industria de defensa es un seguro para la soberanía nacional, además de estar a la vanguardia del desarrollo industrial».

En total, Brasil encargó a Saab 36 aviones de combate supersónicos, el primero de los cuales recibió en septiembre de 2020. De ellos, 15 serán fabricados en las instalaciones de Embraer, en Gavião Peixoto. Brasilia prefirió el avión sueco al Rafale del francés Dassault Aviation y al F/A-18 Super Hornet del fabricante estadounidense Boeing.

Las condiciones de adjudicación del contrato en 2014 fueron objeto de una amplia investigación en Brasil por sospechas de corrupción en detrimento del Rafale. Procesado en el marco de este caso tras sus primeros mandatos (2003-2010), Lula fue finalmente absuelto por falta de pruebas en 2021.

Brasil reivindica su condición de país pacífico, pero la defensa se impone cada vez más como un tema clave a la vista del convulso contexto geopolítico, especialmente con la guerra en Oriente Medio. El gobierno del país más grande de América Latina también se ha mostrado preocupado por la intervención militar estadounidense para sacar del poder al presidente venezolano Nicolás Maduro. (Informació DW).