Tibitoc mejora el bombeo de agua potable a Bogotá con cinco nuevas compuertas

Foto: Acueducto de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), con el reemplazo de cinco de las compuertas que hacen parte del sistema de bombeo de agua, logra un nuevo hito dentro de las obras de modernización de la Planta de Tratamiento de Tibitoc con la cual se benefician más de tres millones de personas.

Natasha Avendaño, gerente de la EAAB informó del cambio de las compuertas, las cuales no se intervenían desde 1973. Esta infraestructura renovada permite que, cuando se necesita llevar más agua desde Tibitoc a Bogotá, el agua pueda subir al tanque alto y así garantizar la presión y la cantidad que demanda la ciudad.

Esta es una de las obras estratégicas para fortalecer el abastecimiento de agua en gran parte de Bogotá y municipios vecinos. Actualmente la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) adelanta el proceso de optimización para aumentar la capacidad de tratamiento y moderniza equipos, sistemas de bombeo y el sistema eléctrico, con el fin de mejorar el funcionamiento de la planta, trabajos que ya están por el 90 por ciento de ejecución.

Tibitoc es una de las principales plantas de tratamiento de agua de la ciudad. Allí se potabiliza el agua del río Bogotá y se distribuye al occidente de la capital y a municipios de la sabana como Gachancipá, Sopó, Chía, Cajicá, Funza, Madrid y Mosquera.

En estas obras de modernización, la EAAB invierte cerca de 207 mil millones de pesos. Con la modernización, Tibitoc se consolida como una de las plantas de tratamiento de agua más modernas de Colombia y Latinoamérica.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) recordó también que la planta cuenta con una concesión de agua otorgada por la Corporación Autónoma Regional -CAR- que se incrementó a finales de 2025, lo que permitirá fortalecer la redundancia del sistema y ofrecer mayor seguridad en el suministro para la capital.

La planta Tibitoc cumplió un papel determinante durante los meses más críticos de la sequía que afectó al sistema Chingaza entre 2024 y el primer trimestre de 2025. A pesar de encontrarse en proceso de obras, logró aportar hasta el 50 % del agua consumida por la ciudad durante el periodo de racionamiento.