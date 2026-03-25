Tomaron posesión los Subsecretarios de la Secretaría de Educación en Bogotá

Foto: Secretaría de Educación

Ante la secretaria de Educación del Distrito (SED), Julia Rubiano, tomaron posesión de sus cargos, los integrantes del equipo directivo con quienes continuará consolidando los avances de la política educativa ‘Una educación que te responde’.

A la Subsecretaría de Gestión Institucional llegó Ana Lucía Rosales Callejas. Esta abogada y especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes, es también licenciada en Psicología de la Universidad Multicultural del CUDEC en México. Su amplia trayectoria profesional se ha desarrollado en entidades del sector público, en cargos administrativos, financieros y de gestión.

La Subsecretaría de Integración Interinstitucional quedó en cabeza de Carlos Arturo Charria, politólogo, profesional en Estudios Literarios y magister en Estudios Culturales, quien se venía desempeñando desde el comienzo de esta administración como Subsecretario de Gestión Institucional de la entidad. Su trayectoria profesional evidencia un diálogo entre la educación y la construcción de la paz.

Por su parte, Diego Escallón Arango asumió la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia. El directivo, quien venía ejerciendo como subsecretario de Integración Interinstitucional en la presente administración, es abogado con maestría en Políticas Públicas de la Universidad de los Andes y más de una década de experiencia profesional en diferentes entidades públicas y privadas, principalmente, del sector educación.

En la Subsecretaría de Acceso y Permanencia se mantiene Abel Matiz Salazar, administrador Público, especialista en Gerencia Social y en Proyectos de Desarrollo, con estudios de maestría en Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública. Su trayectoria da cuenta de más de 15 años en el sector público y privado en la formulación de políticas públicas y proyectos sociales para la protección integral de la niñez y el sector de la educación.