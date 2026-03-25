Empresas de Bogotá buscan proveedores de tecnología, maquinaria y servicios especializados

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), y el ‘Cupón Bogotá’ abrió convocatoria para proveedores de tecnologi?a, maquinaria y servicios especializados en impresoras 3D, maquinaria industrial, equipos de empaque, corte la?ser, soluciones tecnolo?gicas, entre otros. ¡Conoce os detalles y postúlate a esta convocatoria de proveeduría!

Esta convocatoria tiene como objetivo vincular proveedores externos que quieran vender bienes y servicios a empresas beneficiarias, en el marco del programa Activa tu Negocio con ‘Cupón Bogotá’, una estrategia del Distrito para impulsar la productividad empresarial.

Las empresas beneficiarias del programa tienen necesidades concretas: desde maquinaria industrial, equipos de produccio?n, tecnologi?a para transformacio?n digital, impresoras 3D, maquinaria de corte la?ser, equipos de empaque y soluciones para mejora de procesos, hasta herramientas especializadas para modernizar sus operaciones. Sin embargo, en varios de estos requerimientos no hay suficientes cotizaciones, lo que abre una oportunidad directa para nuevos proveedores.

Diego Pardo, subdirector de Innovacio?n y Productividad de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) destaco? que “aqui? hay una oportunidad real de negocio. Las empresas ya esta?n solicitando equipos, maquinaria y soluciones tecnolo?gicas especi?ficas, y necesitamos ma?s proveedores que entren a competir. Este es un proceso transparente, donde gana quien tenga la mejor propuesta, y donde adema?s de vender, los proveedores aportan directamente a mejorar la productividad empresarial de Bogotá”.

Esta convocatoria esta? dirigida a personas juri?dicas con capacidad de suministrar estos bienes y servicios, que quieran conectar su oferta con una demanda real y activa. A diferencia de otros procesos, aqui? no se trata de una expectativa futura: las empresas ya definieron que? necesitan y esta?n garantizados los recursos para adquirirlos.

El proceso, adema?s, se rige por criterios de transparencia y competencia abierta. Las empresas proveedoras participan en igualdad de condiciones y son las propuestas ma?s competitivas, te?cnicas y pertinentes las que avanzan, sin asignaciones predefinidas ni procesos cerrados.

En ese sentido, el Distrito busca desmontar una percepcio?n frecuente en el mercado: la idea de que “no compran” o que los procesos esta?n direccionados. En este caso, la lo?gica es distinta: hay demanda publicada, necesidades visibles y decisiones basadas en me?rito te?cnico y econo?mico.