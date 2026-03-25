Renueve su matrícula mercantil en Bogotá: hay plazo hasta el 31 de marzo de 2026

Foto: Cámara de Comercio de Bogotá.

La matrícula mercantil es el registro obligatorio y público que deben realizar los comerciantes (personas naturales o jurídicas) y sus establecimientos de comercio ante la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB). Este documento certifica la calidad de comerciante, formaliza el negocio, brinda visibilidad comercial y permite el acceso a créditos, contratación y licitaciones públicas. Hasta el 31 de marzo de 2026, hay plazo para hacer la renovación de matrícula mercantil en Bogotá. ¡Conoce detalles y haz tu actualización!

La matrícula mercantil debe renovarse anualmente, generalmente dentro de los tres primeros meses del año. En esta renovación se paga un derecho de matrícula basado en los activos del negocio, empresa o comercio.

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¿Cómo renovar tu matrícula mercantil en Bogotá en 2026?

El procese de renovación se realiza a través de la página web de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), a través de https://www.ccb.org.co/. Antes de iniciar el proceso, asegúrate de tener a la mano:

Tu clave virtual: Si aún no la tienes, puedes generarla de manera virtual ingresando aquí.

La información financiera con corte al 31 de diciembre del año anterior.

Los códigos CIIU de las actividades económicas de tu empresa.

Pasos para renovar tu matrícula mercantil en Bogotá en 2026

Ingresa a https://www.ccb.org.co/ y haz clic en la sección “Trámites y consultas” en la parte superior del sitio web. Selecciona la opción “Renovaciones” y haz clic en “Ingresar” dentro de la sección “Ingresa y renueva tu matrícula mercantil o Esal”. Diligencia la información requerida, incluyendo datos de contacto comercial, notificación judicial, actividades económicas e información financiera del año anterior. Realiza el pago con tarjeta de crédito, PSE, Nequi, Daviplata o en bancos autorizados.

Recuerda: La fecha límite para renovar es el 31 de marzo de 2026.

Si tienes alguna duda, comunícate a nuestra línea de respuesta inmediata: 601 383 0330 / #383; o contactarnos en los canales de atención virtual o en las nuestras de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB).