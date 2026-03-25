Equipo Bogotá se prepara para grandes retos en ciclismo en ruta, atletismo, tenis de mesa y más en 2026

Foto: IDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) dio a conocer que el Equipo?Bogotá está en fase de preparación para afrontar diferentes competiciones a nivel nacional e internacional en campeonatos deciclismo en ruta, atletismo, tenis de mesa y más en 2026.

Los compromisos incluyen varias categorías y disciplinas donde se espera que los competidores del Distrito alcancen posiciones destacadas con podios y medallas.

El IDRD informó que la mayoría de los eventos son fuera de Bogotá, pero se llevarán a cabo en Colombia; entre los que sobresale el Campeonato Panamericano de Ciclismo en Ruta (en Montería, Córdoba) donde hay cinco bogotanos, liderados por Camila Valbuena y Milena Salcedo.

En Cali también estará el Equipo?Bogotá con el Chequeo Nacional de Levantamiento de Pesas, selectivo para el Campeonato Panamericano de Mayores y el Campeonato Mundial U17.

Otras participaciones se darán en el Campeonato Nacional Interligas U18 de Atletismo (en Ibagué), el Campeonato Nacional de Carreras de Ruta 2026 en atletismo (en Cúcuta); la VI Válida Nacional Interclubes de Patinaje de Carreras, prejuvenil, juvenil y mayores (Manizales), y la Copa Colombia de Acuatlón, Triatlón Sprint y Control Técnico Nacional de Marcas (en Palmira).

En el campo internacional, deportistas capitalinos acudirán al Campeonato Suramericano U13 y U15 ITTF Américas 2026 de Tenis de Mesa en Asunción, Paraguay; además, un grupo liderado por Martha Valeria Araújo, María Fernanda Murillo y Natalia Linares, se dará cita en el World Athletics Indoor Championships 2026 en Kujawy – Pomorze, Polonia.

Resultados internacionales destacados durante dos semanas

El desempeño del Equipo?Bogotá en el mes de marzo trajo grandes cosechas. Cada atleta demostró habilidad, disciplina y compromiso, con lo cual obtuvieron resultados meritorios en sus participaciones.

En Pádova, Italia, Luna Brigitte Pabón, obtuvo medalla de oro en salto con garrocha en el International Pádova Pole Vault Convention. Con un registro de 4.10 metros (su nueva marca) superó la marca mínima requerida (4.05 metros) para asegurar cupo en el Campeonato Mundial U20 de Oregón, Estados Unidos.

En Lima, Perú, el equipo colombiano de tenis en silla de ruedas ganó el BNP Paribas World Team Cup – Americas y clasificó al Campeonato Mundial por Equipos, que se disputará en septiembre en Estados Unidos. Manuel Sánchez, Diego Pirachicán y Luigy Nieves fueron los representantes del Equipo?Bogotá que hicieron parte de la representación nacional:

En Viersen, Alemania, la dupla integrada por Huberney Cataño y el jugador del Equipo?Bogotá, Pedro González, consiguió medalla de bronce para Colombia en el Campeonato Mundial de Billar a Tres Bandas.

En la Copa Zapopan de Ciclismo en Jalisco, México, buena actuación de las corredoras del Equipo Bogotá. Jessica Marcela Parra fue cuarta en la general, mientras Karen Lorena Villamizar se ubicó sexta.

Pasando a la natación, se disputó en Westmont, Estados Unidos el 2026 USA Swimming Pro Swim Series – FMC Natatorium, en el que la mejor actuación a tuvo Samantha Baños, quien consiguió medalla de bronce en los 200 mts mariposa, ratificándose como la mejor nadadora nacional en esa prueba. También fue séptima en los 100 metros mariposa.

En el Mundial de Skateboarding en Sao Paulo, Brasil, en street masculino Jhancarlos González fue 30, Juan Carlos Polanía fue 61, y en femenino Luna Garzón se ubicó 62, misma casilla que consiguió Lourdes Escobar en la modalidad park.

Competencias nacionales sobresalientes

A última hora, Bogotáfue sede del Invitacional Clasificatorio de Fondo y Semifondo a Juegos Nacionales, y la capital obtuvo 26 medallas (12 oros, 5 platas y 9 bronces).

En la Copa Nacional de Esgrima, se obtuvieron cinco oros para los bogotanos: Cristóbal Jaimes, Salomón Anzola, Juliana Quiroga, Tatiana Prieto y María del Mar Nussa.

Bogotáfue tercera en el Nacional Interligas e Interclubes de Karate, disputado en el Palacio de los Deportes, sumado 29 medallas (10 oros, 6 platas y 13 bronces). Dentro de los oros bogotanos destacaron los de Natalia Pachón Roxanne Hernández, Ethan Castañeda, Naela Villareal, Violeta Carvajal, Kenji Jiménez y Juan Barreto.

En la Válida Nacional de Squash disputada el Distrito hubo dominio capitalino. En estas justas sobresalieron Laura Tovar, Juan García (U17), Esteban Suárez (U15), Thiago Herrera (U13), José Carreño (U11) y Antonio Ospina (U9).

Finalmente, en el Nacional de Surf 2026, hubo cinco medallas de oro (logrados por Angelina Decesare, Margarita Conde y Simón Salazar.

Con cada justa el Equipo?Bogotá se potencia para afrontar los nuevos retos que le deparan en el 2026. Con su participación destacada aseguran un futuro prometedor para el deporte capitalino.