Cortes de luz este jueves 26 de marzo de 2026 en Bogotá y Chía

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este jueves 26 de marzo de 2026 en sectores de la capital de la República y del municipio de Chía, Cundinamarca.

Localidad de Barrios Unidos

Barrio La Esperanza. De la calle 66 a calle 68 entre carrera 14 a carrera 16 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio Quinta Camacho. De la carrera 71 a carrera 73 entre calle 9 a calle 11 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Los Tres Reyes. De la carrera 76 a carrera 78 entre calle 60 Sur a calle 62 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Mochuelo Alto Rural. Vereda Mochuelo Alto – Desde las 4:00 p. m. hasta las 10:00 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio Normandía. De la carrera 69 a carrera 71 entre calle 50 a calle 52 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Marsella. De la calle 8 a calle 10 entre carrera 68 a carrera 72 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:45 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio La Macarena. De la carrera 3 a carrera 5 entre calle 25 a calle 27 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.

Barrio Samper. De la calle 32 a calle 34 entre carrera 12 a carrera 14 – Desde las 10:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Suba Cerros II. De la carrera 87 a carrera 89 entre calle 156 a calle 158 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Tibabuyes Occidental. De la calle 141 a calle 143 entre carrera 148 a carrera 150 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Sumapaz

Barrio Chorreras. Vereda Chorreras – Desde las 9:30 a. m. hasta las 7:30 p. m.

Barrio Las Vegas. Vereda Las Vegas – Desde las 9:30 a. m. hasta las 7:30 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Alfonso López. De la calle 47 a calle 50 entre carrera 19 a carrera 24 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Banco Central. De la carrera 19 a carrera 21 entre calle 52 a calle 54 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:45 p. m.

Barrio Galerías. De la carrera 20 a carrera 24 entre calle 52 a calle 54 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:45 p. m.

Barrio Estrella. De la carrera 18 a carrera 28 entre calle 25 a calle 29 – Desde las 10:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Barrio La Soledad. De la calle 33 a calle 38 entre carrera 20 a carrera 27 – Desde las 10:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Barrio Teusaquillo. De la carrera 16 a carrera 24 entre calle 26 a calle 35 – Desde las 10:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Chía, Cundinamarca

Municipio de Chía. De la calle 10 a calle 13 entre carrera 0 a carrera 2. Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.